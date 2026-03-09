HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Maretazos en San Bartolo provocan cierre temporal de playas tras alerta de la Marina por oleajes anómalos

Las medidas buscan salvaguardar la seguridad de la población, solicitando respetar señales y evitar el ingreso al mar cerca de rompientes y acantilados.

Incremento de la marea en playas del litoral costero se extenderá hasta el 12 de marzo.
Incremento de la marea en playas del litoral costero se extenderá hasta el 12 de marzo. | Composición LR | Difusión

La Municipalidad Distrital de San Bartolo emitió un comunicado en donde dispone el cierre temporal de los balnearios de su jurisdicción, así como la restricción de las actividades recreativas, deportivas y de pesca en la franja costera debido al oleaje de intensidad ligera y moderada presentes hasta el 12 de marzo.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N. 08-26 informado por la Marina de Guerra del Perú , a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación del Perú, hay posibilidades de que la marea se incremente, lo cual afectará a las playas abiertas al suroeste.

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Municipalidad de San Bartolo dispone medidas

Con la finalidad de salvaguardar la integridad y seguridad de la ciudadanía, el municipio del distrito exhortó a la población lo siguiente:

  • Respetar el cierre temporal de las playas y señalizaciones de seguridad.
  • Evitar ingresar al mar o permanecer en zonas cercanas a rompientes y acantilados.
  • Acatar las disposiciones de las autoridades municipales, personal de seguridad y Capitanía de Puerto.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

Estas medidas son tomadas debido a que las condiciones marítimas “representan riesgos para bañistas, pescadores artesanales, deportistas náuticos y público en general”.

Oleajes anómalos hasta el 12 de marzo

  • Litoral norte (de Tumbes a Salaverry): el mar presentará agitación marina ligera desde la noche del domingo 8, con olas que podrían elevarse hasta un 50% por encima de su altura habitual. A partir de la noche del lunes 9, la potencia subiría a moderada, con alturas que llegarían al doble de lo normal, para luego volver a condiciones ligeras durante la tarde del miércoles 11.
  • Litoral centro (de Salaverry a Callao): el movimiento del océano aumentaría a moderado desde la tarde del lunes 9 y posteriormente disminuiría otra vez a ligero el miércoles 11.
  • Centro sur (del sur de Callao hasta San Juan de Marcona): en la mañana del lunes 9 se volvería moderado y por la noche alcanzaría intensidad fuerte, con olas que duplicarían o triplicarían su tamaño usual. Después, descendería a moderado el martes 10 y a ligero el miércoles 11.
  • Litoral sur (de San Juan de Marcona a Tacna): la intensidad aumentaría a moderada la mañana del lunes 9 y se fortalecería por la noche. Posteriormente, el fenómeno perdería fuerza, pasando a moderado el martes 10 y regresando a ligero desde la tarde del miércoles 11.

