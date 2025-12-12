Julia Navarro: “Para cierta crítica, tener muchos lectores te convierte en sospechoso”

Julia Navarro es una escritora española a la que podemos calificar, sin problema alguno, de exitosa. Sus novelas, como La hermandad de la Sábana Santa, La Biblia de barro y Dime quién soy, por citar algunos títulos, le han generado reputación y cientos de miles de lectores (la literatura de Navarro está traducida a 30 idiomas). El estilo de Julia Navarro es claro y sin complicaciones, producto, sin duda, de sus más de 30 años en el oficio periodístico, en donde igualmente fue una figura muy respetada. Sus libros, ambientados en contextos históricos y con el ritmo del suspenso, los cuales están rigurosamente documentados, como la Catedral de Turín en La hermandad…, dialogan con la actualidad y el lector no necesariamente se pregunta si lo que está leyendo es pasado. Pero algo sucedió con Julia Navarro el año pasado, en 2024. En el mes de abril murió su perro Argos, quien la acompañó durante 13 años y en quien se apoyaba emocionalmente. Esa pena por la pérdida la llevó a publicar su libro Cuando ellos se van (Plaza & Janés), que es un homenaje a Argos, igualmente a su otro perro Tifis y a la perrita que ahora la acompaña, Barbie. Pero Cuando ellos se van es del mismo modo una declaración de principios (leer “Caminando juntos por primera vez”) contra el maltrato a los perros y a todo animal vivo. Julia Navarro, mediante el arte, el cine y la historia, nos dice que los perros son más cercanos e importantes para nosotros de lo que creemos. Sobre esta publicación, La República conversó con Julia Navarro.

-¿Cuán cómplices han sido los perros en tu trayectoria narrativa?

-En toda mi carrera literaria, hasta hoy, siempre ha habido algún perrete en casa. Es decir, los perros no son para mí unos desconocidos; han formado parte de mi vida siempre. Con Tifis y con Argos yo compartía mis horas de escritura y cuando alguien me preguntaba quién conoce el contenido de tus novelas, con quién hablas de lo que estás escribiendo, yo siempre decía y siempre lo digo: antes Tifis primero, Argos después y ahora Barbie, porque son ellos los que se sientan a mi lado mientras escribo y a los que les voy hablando, les voy contando y preguntando qué hacemos con este personaje, por ejemplo. Los perros son los depositarios de mis secretos literarios. No ha habido ni un momento de mi vida en el que no haya habido un perrete cerca de mí. No me acostumbraría a vivir sin la presencia de un perrete.

-Cuando ellos se van no es un libro que se planifica.

-Yo estaba escribiendo una novela que saldrá el año que viene si es que logro terminarla, y cuando Argos se marchó no supe cómo gestionar ese dolor, porque es la primera vez, a pesar de que siempre he tenido perros, que un perro muere en mis brazos. Cuando escribí este libro, no lo hice pensando en que contaría lo que me estaba pasando, sino que aproveché para contar una parte de la historia de los perros y los hombres desde los albores de la Humanidad. Los perros siempre han estado presentes en la vida de los hombres. Los perros son nuestros compañeros desde el principio de los tiempos.

-En el libro hay muchísima cultura, explicas el contexto histórico. Está muy bien estructurado.

-Yo no habría escrito nunca este libro si no hubiese sido por esa desolación que sufrí con la muerte de Argos. Este libro ha tenido para mí un efecto terapéutico. Lo que yo he querido explicar es que la presencia de los perros en nuestras vidas no es algo nuevo, no es una moda. En las cuevas prehistóricas, por ejemplo, además de bisontes y ciervos, aparecen siempre perros. Los perros no forman parte de la historia de los hombres desde hace cuatro días.

-Como si los perros fueran una moda del mundo moderno. No están muy reconocidos.

-Es la arrogancia de los seres humanos. Creemos que podemos mirar por encima del hombro a los animales, incluidos a los que nos han acompañado. Hay un desconocimiento en la sociedad de hoy de la importancia de los perros en la historia. Los antiguos persas, te cuento, decían que todo aquel que maltratara a un perro no iría al cielo. El cielo para ellos era la Casa de la Música y el infierno era la Casa de las Mentiras.

-Este libro tiene empatía. Es como si nos conectáramos con el otro mediante el perro.

-Sin lugar a dudas, este es el libro más emocional que he escrito. Lo he escrito con las tripas, con los sentimientos, más que desde la razón. Supongo que por eso he conectado también con otro tipo de lectores, con lectores que a lo mejor nunca han leído una novela mía o nunca han leído un libro, pero que de repente, cuando este libro ha caído en sus manos, han entendido de qué les hablaba porque ellos también tienen un perro o ha habido un perro que ha formado parte de su vida.

-Tu narrativa conecta con todo tipo de lectores, tanto entrenados como con aquellos que no lo son tanto. La crítica te ha tratado bien, pero la noto más entusiasta con libros que muy poca gente lee. ¿Esto no te genera desazón?

-A mí me importa lo que piensan los lectores. A mí me importan esos encuentros que tengo con lectores a lo largo y ancho, no solamente de España, sino de tantos y tantos países que voy recorriendo. Yo no me siento, además, maltratada por los críticos. Siempre he recibido críticas mayoritariamente favorables. Yo lo que creo es que a veces no saben muy bien dónde colocarme.

"Cuando ellos se van". Imagen: Difusión.

-Ese es un problema.

-Yo creo que eso les sucede a los críticos cortos de mira. Los críticos cortos de mira son los que todavía tienen prejuicios. El prejuicio de si este escritor vende muchos libros, pues esos libros no pueden ser buenos porque los entiende la mayoría. Entonces, ¿qué pasa aquí? A mí eso siempre me ha parecido de una soberbia insoportable. Es decir, el pensar que solamente una minoría es capaz de degustar la literatura me parece ya un planteamiento soberbio y sobre todo por injusto. Los críticos están llamando imbécil a buena parte de los lectores.

-Por ser exitosa, ¿te han mirado alguna vez por encima del hombro?

-Pues mira, si eso ha pasado, no me doy por enterada. Yo no pierdo mi tiempo en debates con gente soberbia. Es verdad que todavía hay una mirada en cierta parte de la crítica que no sabe dónde colocarte, porque dice: “Bueno, el libro está muy bien, pero si lo lee mucha gente, entonces algo está fallando”, como si la minoría solo es capaz de degustar lo verdaderamente bueno. Se olvida que hay autores que han vendido millones y millones de libros, y cuya calidad literaria está fuera de toda duda.

-O sea, si un escritor tiene muchos lectores, está mal.

-Para cierta crítica, tener muchos lectores te convierte en sospechoso. Yo me siento muy afortunada de llegar a mucha gente. Yo escribo para los demás; es una manera de comunicarme con los otros. Agradezco a las personas que me acompañan leyendo mis libros. Me siento una privilegiada y prefiero que todas esas personas me acompañen a que alguien en un periódico diga pues es estupendo este libro o no me gusta este libro. A mí lo que me importa es lo que piensan los lectores.

Julia Navarro y Argos. Foto: Difusión.

-Te aproximas a los perros por medio de grandes escritores, pintores y cineastas. Es indudable que aquí está la Julia Navarro periodista. Cuando ellos se van es también un gran manual cultural.

-Yo he escrito de lo que sé, de lo que a mí me ha dejado una huella. No fue una decisión de decir ahora voy a hacer aquí un alarde de cultura. Imagínate la cantidad de novelas o de obras literarias donde aparecen perretes que yo no he nombrado, o la cantidad de cuadros, o la cantidad de historias de aventuras. Nunca fue mi intención escribir un manual cultural. Siento que a mi libro le faltan muchos perretes.

-Tampoco hay soberbia intelectual en estas páginas.

-La verdad es que los que me conocen dicen que es un libro en el que estoy yo. Y sí, estoy yo. Quizás es el único libro en el que estoy yo. Siempre los lectores, incluso la gente que me conoce, intentan buscarme en mis novelas y siempre les digo es que no os empeñéis, yo no estoy en mis novelas, no busquéis en los personajes, no me busquéis porque yo nunca me contaría a mí misma, pero en este libro sí estoy yo.

-¿Es tu libro más personal?

-Sí, es mi libro más personal. Lo he escrito con las emociones y desde el dolor. A mí me ha servido para ordenar ese dolor desordenado que me provocó la muerte de Argos.

-Eres una escritora con cientos de miles de lectores y cuando hiciste periodismo también tuviste mucho prestigio. ¿Cuál es el secreto para no marearse?

-He ejercido el periodismo más de 40 años. Los periodistas sabemos que hoy puedes estar en la cúspide y mañana es que no te dicen ni buenas tardes el portero de tu casa. Hemos visto a gente que tiene todo el poder y al día siguiente no es nadie. Eso es una lección de vida que yo he aprendido en el periodismo. Es mejor no levitar. Hoy todo el mundo te quiere mucho y te recibe con los brazos abiertos, pero mañana ni te conocen. No hay que sobredimensionar lo que nos pasa y no despegar los pies de la realidad.