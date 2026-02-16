La emblemática playa Agua Dulce amaneció limpia tras el cierre temporal dispuesto por la Municipalidad de Chorrillos el domingo 15 de febrero. La ausencia de bañistas y residuos permitió que aves marinas ocuparan la arena desde las primeras horas del día, una escena poco habitual en este concurrido balneario.

Según la comuna, cada fin de semana se recolectan entre 12 y 20 toneladas de residuos en las playas del distrito. Sin embargo, luego de la medida aplicada por 24 horas, no se produjeron desperdicios. “Por supuesto, este último domingo no se han generado desperdicios porque se realizaron labores de prevención y limpieza de playa, gracias al cierre temporal”, indicaron voceros municipales.

Municipio advierte nuevo cierre si continúan malas prácticas

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, advirtió que la comuna evaluará un nuevo cierre si algunos visitantes continúan arrojando basura o enterrándola en la arena. “Vamos a fortalecer el trabajo de fiscalización, vamos a hacer decomiso de comida al ingreso. Así se trabajará sostenidamente hasta Semana Santa. Si no, entendemos que evaluaremos un próximo cierre”, señaló.

Cortez precisó que desde diciembre se incrementó la contaminación en el balneario, pese a las campañas de sensibilización. Entre los desechos más recurrentes figuran pañales, restos de comida, utensilios descartables, estacas y abundante plástico.

Defensoría cuestiona el cierre

Antes de que se ejecutara la disposición, la Defensoría del Pueblo manifestó su rechazo al cierre temporal al considerar que podía afectar el libre tránsito. Recordó que las playas son bienes de uso común y que “la restricción total del acceso a un espacio público como la playa resulta desproporcionada”.

Ante ello, la municipalidad respaldó la decisión. “No estamos haciendo una acción arbitraria, nos basamos en la ordenanza que tenemos y eso hizo que el cierre se realice con todas las coordinaciones correspondientes”, declaró Richard Cortez.

La autoridad edil informó, además, que representantes de la Defensoría acudieron el domingo a la playa para realizar una inspección in situ. “Se han dado cuenta de la realidad y del trabajo efectuado, que responde únicamente a una medida de salubridad para los visitantes. Entendemos que emitirán un informe positivo”, indicó.

