El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, anunció medidas urgentes ante el aumento de la acumulación de basura en los balnearios del distrito. Después de que el personal de limpieza realizara una maratónica jornada de recolección el último fin de semana, el burgomaestre está evaluando la posibilidad de cerrar la playa Agua Dulce, una de las más visitadas, durante la temporada de verano de 2026.

Según precisó Cortez, se recolectaron 20 toneladas de basura, entre comida, cubiertos, botellas de alcohol y envoltorios, durante las recientes labores de limpieza. Por ello, la autoridad exhortó a los bañistas a cumplir con las normas de salubridad en las playas para evitar que se tomen medidas drásticas en los balnearios. "Las ordenanzas vigentes prohíben el ingreso de alimentos, la ingesta de licores y la instalación de carpas", precisó el alcalde.

Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de playa Agua Dulce

El alcalde indicó que el objetivo de esta drástica medida es preservar las playas de Chorrillos, ya que constantemente hay bañistas que dejan grandes cantidades de basura acumuladas, especialmente durante los fines de semana. "Es un área de uso público, pero tratémosla con respeto y educación", sostuvo.

Como una medida preventiva, Cortez indicó que entregará bolsas de basura a los bañistas para que ellos mismos recojan sus residuos y los depositen en los tachos ubicados a lo largo de los balnearios. Sin embargo, si no se encuentra una solución a esta problemática, el alcalde advirtió que endurecerá las medidas.

"Tenemos que tomar una decisión porque la gente no quiere mejorar ni cambiar. La posibilidad de cerrar la playa Agua Dulce es latente mientras los visitantes no aprendan a convivir de manera natural. La playa no es para sus desechos", sostuvo Cortez.

Pedido de las autoridades y multas para bañistas

Ante este panorama, el alcalde de Chorrillos hizo un llamado a la concientización de los cerca de 70.000 bañistas que acuden cada fin de semana al balneario de Agua Dulce y a sus alrededores. "Lo único que pedimos es un poco de conciencia, respeto y educación. Pero si no se cumple, cerraré (Agua Dulce)", advirtió.

Por otro lado, señaló que aquellos visitantes que continúen incumpliendo con las restricciones establecidas en las playas recibirán una multa de hasta S/2.800. Asimismo, destacó que las intervenciones y operativos serán reforzados por la Policía Nacional del Perú.

