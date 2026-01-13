HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana
Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     Estas líneas de transporte acatarán el paro mañana     
EN VIVO

¿José Jerí a Ética? Empresario minero es el nuevo jefe de formalización y entrevista a Jennifer Ponte | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

Durante una jornada de limpieza, se recolectaron 20 toneladas de desechos, lo que llevó al burgomaestre a exhortar a los bañistas a seguir las normas de salubridad en las playas.

El alcalde de Chorrillos advirtió que tomará medidas drásticas si la situación en los balnearios del distrito no cambia
El alcalde de Chorrillos advirtió que tomará medidas drásticas si la situación en los balnearios del distrito no cambia | Composición LR | Difusión

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, anunció medidas urgentes ante el aumento de la acumulación de basura en los balnearios del distrito. Después de que el personal de limpieza realizara una maratónica jornada de recolección el último fin de semana, el burgomaestre está evaluando la posibilidad de cerrar la playa Agua Dulce, una de las más visitadas, durante la temporada de verano de 2026.

Según precisó Cortez, se recolectaron 20 toneladas de basura, entre comida, cubiertos, botellas de alcohol y envoltorios, durante las recientes labores de limpieza. Por ello, la autoridad exhortó a los bañistas a cumplir con las normas de salubridad en las playas para evitar que se tomen medidas drásticas en los balnearios. "Las ordenanzas vigentes prohíben el ingreso de alimentos, la ingesta de licores y la instalación de carpas", precisó el alcalde.

TE RECOMENDAMOS

M4S4CR3 EN PUNO Y UN REPASO A LA V1OL3NC14 QUE MARCÓ EL PAÍS |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Playas aptas para bañistas en Lima: lista de los balnearios saludables que puedes visitar este verano 2026

lr.pe

Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de playa Agua Dulce

El alcalde indicó que el objetivo de esta drástica medida es preservar las playas de Chorrillos, ya que constantemente hay bañistas que dejan grandes cantidades de basura acumuladas, especialmente durante los fines de semana. "Es un área de uso público, pero tratémosla con respeto y educación", sostuvo.

Como una medida preventiva, Cortez indicó que entregará bolsas de basura a los bañistas para que ellos mismos recojan sus residuos y los depositen en los tachos ubicados a lo largo de los balnearios. Sin embargo, si no se encuentra una solución a esta problemática, el alcalde advirtió que endurecerá las medidas.

"Tenemos que tomar una decisión porque la gente no quiere mejorar ni cambiar. La posibilidad de cerrar la playa Agua Dulce es latente mientras los visitantes no aprendan a convivir de manera natural. La playa no es para sus desechos", sostuvo Cortez.

PUEDES VER: Cobro de estacionamientos en playas del sur de Lima: tarifas rigen desde este 1 de enero para todo el verano 2026

lr.pe

Pedido de las autoridades y multas para bañistas

Ante este panorama, el alcalde de Chorrillos hizo un llamado a la concientización de los cerca de 70.000 bañistas que acuden cada fin de semana al balneario de Agua Dulce y a sus alrededores. "Lo único que pedimos es un poco de conciencia, respeto y educación. Pero si no se cumple, cerraré (Agua Dulce)", advirtió.

Por otro lado, señaló que aquellos visitantes que continúen incumpliendo con las restricciones establecidas en las playas recibirán una multa de hasta S/2.800. Asimismo, destacó que las intervenciones y operativos serán reforzados por la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
De San Miguel a Chorrillos: rehabilitan de emergencia el malecón de la Costa Verde tras colapso de muro de 500 metros, anuncia la MML

De San Miguel a Chorrillos: rehabilitan de emergencia el malecón de la Costa Verde tras colapso de muro de 500 metros, anuncia la MML

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS
Caos en la Costa Verde por Año Nuevo: colapso vehicular y desorden en playa Agua Dulce de Chorrillos

Caos en la Costa Verde por Año Nuevo: colapso vehicular y desorden en playa Agua Dulce de Chorrillos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao

LEER MÁS
Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan presunto artefacto explosivo en Gamarra: negocios cerrados ante posible ataque extorsivo

América de Cali vs Once Caldas HOY EN VIVO por amistoso vía Disney Plus: final del primer tiempo

¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 14 de enero en Lima y Callao?

Sociedad

Hallan presunto artefacto explosivo en Gamarra: negocios cerrados ante posible ataque extorsivo

¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 14 de enero en Lima y Callao?

Paro de transportistas 14 de enero: MTPE pide flexibilidad laboral y priorizar virtualidad en Lima y Callao

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Poder Judicial ordena archivar definitivamente el caso Cocteles para Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

Seis organismos internacionales vigilarán las Elecciones 2026, informó la Cancillería

José Domingo Pérez: ANC del Ministerio Público lo suspende por 6 meses tras exclusión del caso Lava Jato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025