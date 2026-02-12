Restricciones y medidas de seguridad en playas de Miraflores ante cierre temporal de Agua Dulce | Carlos Félix / La República

Restricciones y medidas de seguridad en playas de Miraflores ante cierre temporal de Agua Dulce | Carlos Félix / La República

Ante el cierre temporal de la playa Agua Dulce, en Chorrillos, este domingo 15 de febrero, la Municipalidad de Miraflores prevé la llegada de miles de bañistas por la celebración del Día de San Valentín. Por ello, la comuna anunció las normas que rigen en sus nueve balnearios, así como las multas y medidas de seguridad que se aplicarán durante la jornada.

El vocero municipal, Sergi Tapia, indicó que está restringido el ingreso con alimentos en grandes cantidades y utensilios. “Se permite que ingresen con sánguches, pero no con ollas, platos y ese tipo de cosas (…) También está prohibido el uso de parlantes”, declaró a Canal N.

Multas por consumo de alcohol y contaminación

El funcionario explicó que las reglas son claras y que existen sanciones económicas por su incumplimiento. Por ejemplo, la venta o consumo de bebidas alcohólicas está prohibida y puede generar una multa de hasta S/5.500. Asimismo, las personas que contaminen con residuos de cualquier tipo podrán recibir sanciones de hasta S/3.800.

Debido al cierre temporal de una de las playas más concurridas de Lima como Agua Dulce, Tapia señaló que Miraflores prevé una afluencia masiva de bañistas, por lo que se ha dispuesto la presencia de personal para garantizar el cumplimiento de las normas.

“Vamos a tener orientadores para que indiquen a las personas cómo desechar los residuos de manera correcta. También se contará con las divisiones de Emergencias y de Salvataje de la Policía para garantizar la seguridad de los visitantes y bañistas, personal de Serenazgo, el escuadrón edil de riesgo de desastres, personal de tránsito y cuadrillas de limpieza”, informó.

Recomendaciones para los bañistas

El vocero advirtió a los visitantes que el mar en esta zona suele ser movido, por lo que recomendó no ingresar al agua sin experiencia para evitar incidentes. Además, precisó que las nueve playas de Miraflores cuentan con la bandera azul que las identifica como saludables.

Entre ellas figuran Tres Picos, La Pampilla II, Miraflores, Makaha, Redondo II, Redondo I, Los Delfines, Estrella y Pampilla I, todas aprobadas por Digesa del Ministerio de Salud por cumplir con estándares de calidad microbiológica, limpieza y disponibilidad de servicios higiénicos.

