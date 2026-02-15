La playa Agua Dulce, en Chorrillos, cierra temporalmente por acumulación de residuos que supera las 150 toneladas desde diciembre, afectando a 70.000 visitantes. | composición LR | Francisco Erazo

Cada verano, la playa Agua Dulce recibe hasta 70.000 visitantes por fin de semana. Sin embargo, este domingo fue cerrada —tal como había anunciado la comuna— debido a la gran cantidad de residuos. Desde diciembre, el municipio ha recolectado cerca de 150 toneladas de basura, un promedio de dos toneladas diarias.

“Esto se viene monitoreando desde diciembre. Nos hemos amparado en una ordenanza vigente”, explicó el alcalde Richard Cortez. Entre los desechos predominan platos descartables, botellas de plástico y vidrio, además de pañales y restos de comida que algunos bañistas entierran en la arena. “En años anteriores encontramos incluso un cerdo a la mitad enterrado”, añadió.

Defensoría cuestiona medida y funcionario responde

Horas antes del cierre, la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo y señaló que la municipalidad no debería restringir el libre acceso, al considerar la decisión desproporcionada y contraria al derecho constitucional de uso de espacios públicos.

El alcalde respondió que la institución “no conoce la realidad de esta playa” y lamentó que no haya acudido al lugar para verificar la magnitud del problema. Advirtió que, de persistir la acumulación de residuos, se verá obligado a cerrar nuevamente el balneario.

Metropolitano suspende servicio playero

A raíz de la clausura, el Metropolitano anunció la suspensión de uno de sus principales servicios durante esta época del año. A través de las redes sociales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se dio a conocer que el servicio Playero, que recorre los balnearios de la Costa Verde a un precio de 1.50, será suspendido durante este domingo.

De acuerdo al pronunciamiento, ATU instó a miles de usuarios a tomar las precauciones adecuadas. "¡Atención, veraneantes! Este 15 de febrero, por temas ajenos a la operación, el Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce. "Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos", indicaron.

