HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio
Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     Alerta de explosivo en la Línea 1 del Metro obliga a suspender servicio     
Sociedad

Alcalde de Chorrillos advierte sobre nuevo cierre de Agua Dulce si persiste masiva acumulación de basura

Vecinos y personal de la comuna realizaron una jornada de limpieza para preservar el balneario. El burgomaestre, Richard Cortez, no descartó otra clausura si los veraneantes continúan contaminando la costa.

La playa Agua Dulce, en Chorrillos, cierra temporalmente por acumulación de residuos que supera las 150 toneladas desde diciembre, afectando a 70.000 visitantes.
La playa Agua Dulce, en Chorrillos, cierra temporalmente por acumulación de residuos que supera las 150 toneladas desde diciembre, afectando a 70.000 visitantes. | composición LR | Francisco Erazo

Cada verano, la playa Agua Dulce recibe hasta 70.000 visitantes por fin de semana. Sin embargo, este domingo fue cerrada —tal como había anunciado la comuna— debido a la gran cantidad de residuos. Desde diciembre, el municipio ha recolectado cerca de 150 toneladas de basura, un promedio de dos toneladas diarias.

“Esto se viene monitoreando desde diciembre. Nos hemos amparado en una ordenanza vigente”, explicó el alcalde Richard Cortez. Entre los desechos predominan platos descartables, botellas de plástico y vidrio, además de pañales y restos de comida que algunos bañistas entierran en la arena. “En años anteriores encontramos incluso un cerdo a la mitad enterrado”, añadió.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Defensoría rechaza cierre temporal de playa Agua Dulce: “Son bienes de dominio público”

lr.pe

Defensoría cuestiona medida y funcionario responde

Horas antes del cierre, la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo y señaló que la municipalidad no debería restringir el libre acceso, al considerar la decisión desproporcionada y contraria al derecho constitucional de uso de espacios públicos.

El alcalde respondió que la institución “no conoce la realidad de esta playa” y lamentó que no haya acudido al lugar para verificar la magnitud del problema. Advirtió que, de persistir la acumulación de residuos, se verá obligado a cerrar nuevamente el balneario.

PUEDES VER: Con cordón policial desde las 12 a. m: así será el cierre total de la playa Agua Dulce en Chorrillos este 15 de febrero

lr.pe

Metropolitano suspende servicio playero

A raíz de la clausura, el Metropolitano anunció la suspensión de uno de sus principales servicios durante esta época del año. A través de las redes sociales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se dio a conocer que el servicio Playero, que recorre los balnearios de la Costa Verde a un precio de 1.50, será suspendido durante este domingo.

De acuerdo al pronunciamiento, ATU instó a miles de usuarios a tomar las precauciones adecuadas. "¡Atención, veraneantes! Este 15 de febrero, por temas ajenos a la operación, el Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce. "Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos", indicaron.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Defensoría rechaza cierre temporal de playa Agua Dulce: “Son bienes de dominio público”

Defensoría rechaza cierre temporal de playa Agua Dulce: “Son bienes de dominio público”

LEER MÁS
Con cordón policial desde las 12 a. m: así será el cierre total de la playa Agua Dulce en Chorrillos este 15 de febrero

Con cordón policial desde las 12 a. m: así será el cierre total de la playa Agua Dulce en Chorrillos este 15 de febrero

LEER MÁS
Delincuente disfrazado de repartidor incendia combi en Chorrillos: ataque quedó grabado en cámaras

Delincuente disfrazado de repartidor incendia combi en Chorrillos: ataque quedó grabado en cámaras

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

LEER MÁS
Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

LEER MÁS
Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

Nueva Línea 7 será un Metro social y conectará Ventanilla con Ancón por la avenida Gambetta

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026?

Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

MIDIS: Capacitan a 300 universitarios en temas de desarrollo e inclusión social

Sociedad

Alerta en la Línea 1 del Metro de Lima: presunto artefacto explosivo obligó a suspender temporalmente el servicio

MIDIS: Capacitan a 300 universitarios en temas de desarrollo e inclusión social

Más de 21 mil licencias de armas de fuego hasta enero de 2026 han sido canceladas, según Sucamec

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Forsyth afirma que Jerí ya no pertenece a Somos Perú: "Que se haga responsable de sus actos"

Yonhy Lescano desde Arequipa: “Fujimori siempre pierde” y plantea que el próximo presidente sea del Sur

Caso Billetón: 35 años de prisión para tres policías por secuestro y robo de S/ 350 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025