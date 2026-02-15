Alcalde de Chorrillos advierte sobre nuevo cierre de Agua Dulce si persiste masiva acumulación de basura
Vecinos y personal de la comuna realizaron una jornada de limpieza para preservar el balneario. El burgomaestre, Richard Cortez, no descartó otra clausura si los veraneantes continúan contaminando la costa.
- Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición
- Así luce la nueva vía que conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores en menos tiempo: supera los S/2 millones
Cada verano, la playa Agua Dulce recibe hasta 70.000 visitantes por fin de semana. Sin embargo, este domingo fue cerrada —tal como había anunciado la comuna— debido a la gran cantidad de residuos. Desde diciembre, el municipio ha recolectado cerca de 150 toneladas de basura, un promedio de dos toneladas diarias.
“Esto se viene monitoreando desde diciembre. Nos hemos amparado en una ordenanza vigente”, explicó el alcalde Richard Cortez. Entre los desechos predominan platos descartables, botellas de plástico y vidrio, además de pañales y restos de comida que algunos bañistas entierran en la arena. “En años anteriores encontramos incluso un cerdo a la mitad enterrado”, añadió.
TE RECOMENDAMOS
FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Defensoría cuestiona medida y funcionario responde
Horas antes del cierre, la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo y señaló que la municipalidad no debería restringir el libre acceso, al considerar la decisión desproporcionada y contraria al derecho constitucional de uso de espacios públicos.
El alcalde respondió que la institución “no conoce la realidad de esta playa” y lamentó que no haya acudido al lugar para verificar la magnitud del problema. Advirtió que, de persistir la acumulación de residuos, se verá obligado a cerrar nuevamente el balneario.
PUEDES VER: Con cordón policial desde las 12 a. m: así será el cierre total de la playa Agua Dulce en Chorrillos este 15 de febrero
Metropolitano suspende servicio playero
A raíz de la clausura, el Metropolitano anunció la suspensión de uno de sus principales servicios durante esta época del año. A través de las redes sociales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se dio a conocer que el servicio Playero, que recorre los balnearios de la Costa Verde a un precio de 1.50, será suspendido durante este domingo.
De acuerdo al pronunciamiento, ATU instó a miles de usuarios a tomar las precauciones adecuadas. "¡Atención, veraneantes! Este 15 de febrero, por temas ajenos a la operación, el Playero del Metropolitano no circulará en su recorrido hacia la playa Agua Dulce. "Planifica tu viaje con anticipación y evita contratiempos", indicaron.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.