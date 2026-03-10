HOYSuscripcion LR Focus

Malestar por cierre de puente de acceso a Arequipa: usuarios cuestionan a la concesionaria

La vía fue cerrada por daños estructurales, lo que generó congestión vehicular. Conductores cuestionaron a Covisur por la falta de mantenimiento pese a las ganancias millonarias por el cobro de peajes. Para mitigar la emergencia, el MTC anunció que se traerán dos puentes Bailey.

Cierre del puente generó una extensa cola en el ingreso de Arequipa el lunes 9 de marzo. Foto: composición LR.
Un calvario sufren los conductores y pasajeros que intentan salir o ingresar a la ciudad de Arequipa . Ello tras el cierre temporal del puente Uchumayo desde el 8 de marzo. La plataforma, principal vía de ingreso a la urbe desde la zona costera, está bajo administración de la Concesionaria Vial del Sur (Covisur).

Covisur decidió cerrar el puente como medida preventiva al detectarse daños estructurales. La clausura generó un cuello de botella en la ruta alterna de ingreso (Cerro Verde). Pasajeros denunciaron haber estado varados más de 4 horas el último lunes 9 de marzo.

“Ambulancias varadas, personas en peligro, todo está feo, se necesita a la Policía urgente”, señaló una pasajera. Este martes 10 de marzo el tráfico disminuyó, pero el ingreso sigue siendo lento.

Desde Provías del MTC, se informó que están en camino dos puentes provisionales tipo Bailey. La instalación de ambas plataformas estará a cargo de Covisur. Sin embargo, no se precisaron plazos.

Choferes molestos con Covisur

La situación generó molestia de los usuarios con Covisur. Un grupo de choferes de carga pesada recordaron que la empresa tiene la concesión hace 18 años y a pesar de las ganancias por los cobros de peajes, esto no se refleja -señalaron- en mantenimientos periódicos de la carretera.

Un conductor sostuvo que fue a denunciar el hecho una oficina de Covisur junto a un efectivo policial, pero no consiguió ninguna respuesta. El hombre del volante añadió que pidió el libro de reclamaciones, sin embargo, -dijo- que una abogada de la empresa le indicó que los únicos lugares para presentar su queja era en los peajes o la página web.

Piden la salida de concesionaria

Al malestar de los usuarios, se sumó la sociedad civil. Gremios de transportistas hicieron conocer su reclamo en una conferencia de prensa el último lunes. Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) solicitó a Covisur priorizar el mantenimiento de las vías concesionadas.

De otro lado, el congresista Esdras Medinas opinó a favor de resolver el contrato con Covisur. El parlamentario recordó que las ganancias de la empresa por peajes son millonarias, pese a ello el estratégico puente Uchumayo está averiado. “He exigido al ministro Aldo Martín Prieto Barrera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones evaluar la penalización o la resolución del contrato. Si no cumplen, que se vayan”, mencionó el legislador.

