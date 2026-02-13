Diariamente se recoge hasta 7 toneladas de basura en el balneario Agua Dulce, debido a la falta consciencia de los veraneantes. | Composición | Carlos Félix

Diariamente se recoge hasta 7 toneladas de basura en el balneario Agua Dulce, debido a la falta consciencia de los veraneantes. | Composición | Carlos Félix

Richard Cortez, alcalde de Chorrillos, afirmó que el cierre de la playa Agua Dulce se llevará a cabo con la colaboración de diversas áreas del municipio, la Policía Nacional, entidades públicas y ONGs, con el fin de garantizar que la acción se cumpla íntegramente este domingo 15 de febrero, desde las 00:00 horas hasta las 11:00 p. m.

Según el funcionario, la medida busca salvaguardar la salud pública, el medio ambiente y la conservación del entorno natural debido a la elevada contaminación del balneario, donde los fines de semana se recogen hasta 7 toneladas de basura dejada por los bañistas.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR SIGUE ABRAZANDO A JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Latas de alumnio y plástico son los elementos que más encuentran los recolectores de basura. Foto: Carlos Félix

Municipalidad de Chorrillos endurece medidas en Agua Dulce

"Un día antes se restringirá el acceso a la playa Agua Dulce para evitar la presencia de personas que intenten acampar", indicó Cortez Melgarejo sobre el cierre. Además, la Gerencia de Seguridad Ciudadana ha coordinado con la PNP para asegurar apoyo ante la preocupante situación de los espacios públicos.

El balneario Agua Dulce se mantendrá acordonado durante este domingo 15 de febrero. Foto: Carlos Félix

El burgomaestre destacó que contarán con el "respaldo del Ministerio del Ambiente, ONGs y colectivos ecológicos", quienes contribuirán a sensibilizar a los visitantes y explicarles las razones por las que el balneario permanecerá cerrado. Es importante señalar que Cortez aclaró que esta medida no es un "capricho", sino una forma de concienciar a los veraneantes sobre la contaminación que generan en las playas.

Por su parte, Enrique Cruz, gerente de Desarrollo Ambiental del municipio, explicó que el balneario recibe a aproximadamente 70,000 visitantes durante los fines de semana en la temporada de verano. Ante esto, las cuadrillas de limpieza, que comienzan su labor de barrido desde las 05:00 a. m., recogen hasta 20 toneladas de residuos, entre botellas plásticas, vidrio y material orgánico.

Toneladas de basura y falta de conciencia

Cruz aseguró que ha tenido que intensificar esfuerzos para gestionar las toneladas de desechos durante el verano de 2026. Recordó el arduo trabajo realizado durante las últimas festividades de 2025. “Aumentamos los esfuerzos para limpiar lo que los ciudadanos dejan en las playas. Durante las celebraciones de Año Nuevo recogimos más de 20 toneladas de residuos. Pedimos a los visitantes que se lleven sus desechos”.

En este contexto, el gerente destacó que la cantidad de basura depende en gran medida del número de veraneantes y de la cercanía a los accesos principales. "Los fines de semana recolectamos entre 10 y 12 toneladas de residuos", afirmó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.