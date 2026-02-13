HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori a favor de obligar a niñas a ser madres | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Con cordón policial desde las 12 a. m: así será el cierre total de la playa Agua Dulce en Chorrillos este 15 de febrero

La medida responde a la alta contaminación en el balneario, donde se recolectan hasta 7 toneladas de basura los fines de semana. La municipalidad coordinará con la PNP y ONGs para su correcta ejecución.

Diariamente se recoge hasta 7 toneladas de basura en el balneario Agua Dulce, debido a la falta consciencia de los veraneantes.
Diariamente se recoge hasta 7 toneladas de basura en el balneario Agua Dulce, debido a la falta consciencia de los veraneantes. | Composición | Carlos Félix

Richard Cortez, alcalde de Chorrillos, afirmó que el cierre de la playa Agua Dulce se llevará a cabo con la colaboración de diversas áreas del municipio, la Policía Nacional, entidades públicas y ONGs, con el fin de garantizar que la acción se cumpla íntegramente este domingo 15 de febrero, desde las 00:00 horas hasta las 11:00 p. m.

Según el funcionario, la medida busca salvaguardar la salud pública, el medio ambiente y la conservación del entorno natural debido a la elevada contaminación del balneario, donde los fines de semana se recogen hasta 7 toneladas de basura dejada por los bañistas.

Latas de alumnio y plástico son los elementos que más encuentran los recolectores de basura. Foto: Carlos Félix

Latas de alumnio y plástico son los elementos que más encuentran los recolectores de basura. Foto: Carlos Félix

Municipalidad de Chorrillos endurece medidas en Agua Dulce

"Un día antes se restringirá el acceso a la playa Agua Dulce para evitar la presencia de personas que intenten acampar", indicó Cortez Melgarejo sobre el cierre. Además, la Gerencia de Seguridad Ciudadana ha coordinado con la PNP para asegurar apoyo ante la preocupante situación de los espacios públicos.

El balneario Agua Dulce se mantendrá acordonado durante este domingo 15 de febrero. Foto: Carlos Félix

El balneario Agua Dulce se mantendrá acordonado durante este domingo 15 de febrero. Foto: Carlos Félix

El burgomaestre destacó que contarán con el "respaldo del Ministerio del Ambiente, ONGs y colectivos ecológicos", quienes contribuirán a sensibilizar a los visitantes y explicarles las razones por las que el balneario permanecerá cerrado. Es importante señalar que Cortez aclaró que esta medida no es un "capricho", sino una forma de concienciar a los veraneantes sobre la contaminación que generan en las playas.

Por su parte, Enrique Cruz, gerente de Desarrollo Ambiental del municipio, explicó que el balneario recibe a aproximadamente 70,000 visitantes durante los fines de semana en la temporada de verano. Ante esto, las cuadrillas de limpieza, que comienzan su labor de barrido desde las 05:00 a. m., recogen hasta 20 toneladas de residuos, entre botellas plásticas, vidrio y material orgánico.

PUEDES VER: Multa de S/ 3.800 por botar basura: Miraflores endurece sanciones en sus nueve playas tras cierre temporal de Agua Dulce

lr.pe

Toneladas de basura y falta de conciencia

Cruz aseguró que ha tenido que intensificar esfuerzos para gestionar las toneladas de desechos durante el verano de 2026. Recordó el arduo trabajo realizado durante las últimas festividades de 2025. “Aumentamos los esfuerzos para limpiar lo que los ciudadanos dejan en las playas. Durante las celebraciones de Año Nuevo recogimos más de 20 toneladas de residuos. Pedimos a los visitantes que se lleven sus desechos”.

En este contexto, el gerente destacó que la cantidad de basura depende en gran medida del número de veraneantes y de la cercanía a los accesos principales. "Los fines de semana recolectamos entre 10 y 12 toneladas de residuos", afirmó.

