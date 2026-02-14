HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Defensoría rechaza cierre temporal de playa Agua Dulce: “Son bienes de dominio público”

La institución señala que la restricción de acceso impuesta por la Municipalidad de Chorrillos vulnera derechos constitucionales y cuestiona la justificación, que atribuye la acumulación de basura a los propios visitantes.

Tras el cierre anunciado para el domingo 15 de febrero, la Defensoría exhorta a garantizar libre acceso
Tras el cierre anunciado para el domingo 15 de febrero, la Defensoría exhorta a garantizar libre acceso | Carlos Felix/LR

La Defensoría del Pueblo manifestó su rechazo al cierre de la playa Agua Dulce, previsto por la Municipalidad de Chorrillos para el domingo 15 de febrero. La disposición responde a la elevada cantidad de residuos sólidos que se acumulan, especialmente los fines de semana por la concurrencia de bañistas; no obstante, el organismo exhortó a garantizar el libre acceso y a que el gobierno local asuma su responsabilidad en las labores de limpieza y conservación.

La institución defensora recordó, mediante un comunicado, que “las playas son bienes de dominio público, de uso irrestricto para la población, y que la responsabilidad de su limpieza y conservación no puede ser trasladada exclusivamente a la ciudadanía”. Aunque reconoció la importancia del manejo de desechos, advirtió que la restricción total del ingreso “resulta desproporcionada” y sostuvo que la decisión vulnera derechos constitucionales.

“El cierre de la playa Agua Dulce vulnera el derecho constitucional al uso y disfrute de espacios públicos, así como el principio de autoridad y responsabilidad que corresponde a la administración municipal en materia de salubridad y gestión ambiental”.

Defensoría pide dejar sin efecto la medida

La entidad recordó que, según la Constitución y la Ley N.° 26856, las playas del litoral son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, cuyo acceso debe ser libre y gratuito. Además, citó una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe limitaciones arbitrarias o desproporcionadas al uso de estos espacios.

También señaló que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos locales deben regular el aseo, la higiene y la salubridad en el litoral, por lo que el mantenimiento constituye una obligación indelegable del municipio. En ese contexto, cuestionó que el gobierno distrital justifique la clausura señalando "la falta de civismo de los visitantes", pues ello traslada su responsabilidad legal a la ciudadanía.

Por ello, instó a la comuna de Chorrillos a dejar sin efecto la resolución que dispone la restricción del uso del balneario este domingo y, en su lugar, aplicar un plan integral para el manejo de residuos sólidos, con mayor frecuencia de recojo, instalación de contenedores suficientes y supervisión efectiva.

Asimismo, advirtió que la acumulación de basura obedece también a deficiencias estructurales en el servicio de limpieza pública, como la limitada flota de camiones recolectores, y no únicamente al comportamiento de los veraneantes.

Respecto al anuncio de apoyo policial para concretar la clausura, la Defensoría recordó que la fuerza pública debe emplearse para garantizar el libre tránsito y la seguridad de las personas, no para limitar el acceso a un bien de uso público por causas atribuibles a la administración edil.

Municipalidad justifica cierre por acumulación de residuos

La decisión temporal adoptada por el municipio de Chorrillos se ejecutará desde la media noche, debido a que el balneario recibe entre 60.000 y 70.000 visitantes los fines de semana. Según la autoridad local, pese a las labores de aseo, la acumulación de desechos continúa siendo elevada y se recolecta alrededor de 20 toneladas de basura.

La Defensoría advirtió que, de no acatarse sus recomendaciones, evaluará iniciar las acciones legales correspondientes contra quienes infrinjan la ley de manera deliberada.

