Policía detiene a transportista durante bloqueo de vía en San Martín de Porres

Un transportista fue detenido durante el paro de este 16 de febrero por la PNP. | Latina

Un transportista fue detenido por la policía durante el bloqueo de una vía en San Martín de Porres cuando intentaba unirse a sus compañeros durante el paro de este 16 de febrero. El coronel Juan Carlos Montúfar argumentó que este arresto se da porque "impedía el libre tránsito" de las personas que iban a trabajar. Asimismo, mencionó que estaban tratando de conocer los "pormenores del estacionamiento que colinda con lo delictivo", refiriéndose al lugar donde se manifestaban los transportistas.

En imágenes se observa cómo el trabajador es detenido, resguardado por policías. Diversos colegas gritaban que no era justo que se lo lleven e intentaron impedir que se la PNP que lo trasladara. Este incidente se dio luego que el conductor intentara acercarse a sus compañeros para unirse a la manifestación. Otros trabajadores le decían que eran "víctimas del sicariato" y exigían que lo liberen.

