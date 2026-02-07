HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cerrarán Playa Agua Dulce el domingo 15 de febrero por acumulación de basura: "No se ha logrado el cambio"

La medida se toma tras el aumento de desechos recolectados, que alcanzan hasta 7 toneladas cada fin de semana.

La municipalidad asegura que el cierre tiene como finalidad preservar el medio ambiente
La municipalidad asegura que el cierre tiene como finalidad preservar el medio ambiente | Composición LR | Difusión

La Municipalidad de Chorrillos anunció que la playa Agua Dulce no estará abierta al público el domingo 15 de febrero de 2026, debido a la acumulación constante de basura generada por los visitantes. En su comunicado, la institución aclara que no se considerarán prórrogas ni excepciones a esta disposición.

La comuna explicó que, a pesar de las numerosas campañas de concientización y sensibilización, "no se ha logrado el cambio de conducta necesario" en la ciudadanía. Enrique Cruz, gerente de Desarrollo Ambiental del municipio, precisó para La República que solo en este balneario se recolectan hasta 7 toneladas de desperdicios durante los fines de semana.

Comunicado de la Municipalidad de Chorrillos. Foto: FB

Acumulación de basura en Agua Dulce

El concejo municipal subrayó que la regulación busca proteger la salud pública, el medio ambiente y la preservación del entorno natural. Esta acción había sido anticipada por el alcalde Richard Cortez, quien también señaló que se tomarían acciones urgentes en los balnearios.

“Es un área de uso público, pero debemos tratarla con respeto y educación", afirmó Cortez, quien agregó que cada día se recogen hasta 20 toneladas de basura. Entre los principales residuos encontrados, los plásticos (tapercitos, botellas, envases) constituyen el 50%, mientras que las latas de bebidas alcohólicas, como RTDs y cervezas, representan el 20%. Las prendas de vestir y la materia orgánica suman otro 15%. Sin embargo, cuando se solicita a los veraneantes retirar sus desperdicios, muchos argumentan que la playa es libre.

Falta de concientización en los bañistas

A pesar de que Cortez ha endurecido los lineamientos para los 40.000 visitantes que acuden al balneario, la falta de conciencia continúa, lo que obliga a los recolectores del municipio a realizar un esfuerzo extraordinario para mantener el espacio limpio.

Ante este panorama, donde los usuarios no muestran colaboración ni apoyo a los encargados de la limpieza, los trabajadores del municipio consideran que el cierre de Agua Dulce es la norma más eficaz para proteger el entorno, dada la falta de responsabilidad y conciencia ambiental.

