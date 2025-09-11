Este jueves 11 de setiembre, Lima metropolitana amaneció con lloviznas y bajas temperaturas que sorprendieron a la ciudadanía. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que, a pesar de que se prevee, a partir de mañana, un incremento en la temperatura diurna para el centro y sur del país, no descartan la probabilidad de más lloviznas.

Esta situación, según mencionan desde Senamhi, se debe al debilitamiento del Anticiclón del Pacifico Sur y al ingreso de vientos del norte, lo que reduciría la nubosidad en horas del mediodía y la tarde, por lo que las condiciones que se van a presentar son de cielo cubierto en las mañanas con probabilidad de tener lloviznas.

Senmahi reportó presencia de lloviznas esta mañana en Lima. Foto: Senamhi

Senamhi pronostica brillo solar a partir de este viernes 12 de setiembre en Lima

Según un especialista de la institución, el ingeniero José Mesía, se prevee que a partir del mediodía y en horas de la tarde se presenten condiciones de brillo solar a partir de este 12 de setiembre hasta el 16 de este mismo mes, con mayor incidencia en distritos alejados del litoral; es decir, en la zona norte de Lima, como Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Comas, etc. Asimismo, para la zona este, como Ate, La Molina, Santa Anita y demás distritos. La temperatura para la capital podría variar enre los 21º C a más en los distritos costeros, mientras que en las zonas más alejadas del litoral, los valores máximos podrían alcanzar los 24 °C.

Sin embargo, también se advirtió que durante las mañanas se presentará cielo cubierto y una mayor probabilidad de lloviznas en las zonas oeste y sur de Lima. No obstante, hacia el mediodía se espera una disminución de la nubosidad.

Panorama climático en regiones costeras, según Senamhi

Desde la autoridad meteorológica informaron que, es esas mismas fechas, se presentarían valores entre los 22 °C y 25 °C en regiones como Áncash; entre 21 °C y 26 °C en Lima; entre los 21 °C y 33 °C en Ica; entre los 22 °C y 31 °C en Arequipa, y entre 19° C y 24° C en Moquegua y Tacna.

¿A qué se debe la llovizna de hoy?

Según el especialista, Lima presentó condiciones favorables para lloviznas este 11 de septiembre debido a una intensificación de los vientos, lo que provocó una alta saturación atmosférica en la zona costera del país. Dicha intensificación está relacionada con la presencia de un vórtice costero de niveles bajos que se desarrolla frente a la costa sur del departamento de Lima y norte de Ica.

