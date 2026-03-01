HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Elio Riera, defensa de Marisel Linares, afirmó que no hay registro notarial de un contrato de donación de un vehículo entre su cliente y Adrián Villar.

La Notaría Carpio Vélez, sin embargo, asegura no haber registrado tal contrato ni acta de transferencia.
La Notaría Carpio Vélez, sin embargo, asegura no haber registrado tal contrato ni acta de transferencia.

El abogado Elio Riera, defensa legal de la periodista Marisel Linares, declaró tras el pronunciamiento de la Notaría Carpio Vélez, que informó que no se realizó un trámite notarial por un presunto contrato de donación o transferencia de un vehículo entre su patrocinada y Adrián Villar Chirinos. El caso se enmarca en la investigación por el atropello que terminó con la muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro.

Las declaraciones se dieron luego de que circulara un documento atribuido a una transferencia vehicular. Mientras la notaría sostuvo que no hay registro de escritura pública ni acta de transferencia en sus archivos, la defensa afirmó que el documento sí ingresó a la notaría, aunque no se completó el paso final de formalización.

Defensa de Marisel Linares niega que el documento sea falso

En declaraciones a 24 Horas Edición Central, Elio Riera sostuvo que el contrato no es apócrifo y que se siguió el procedimiento habitual hasta llegar a la notaría. Según su versión, el documento habría sido recibido por la Notaría Carpio Vélez, pero el trámite no se cerró con la elevación a escritura pública.

"Este documento no es falsificado. ¿Qué ha pasado aquí? Este documento ha seguido el conducto regular, ha llegado a la notaría, ha sido recibido y finalmente no se perfeccionó la elevación a escritura pública en donde en ningún momento se ha hecho referencia a un pago", aseguró el abogado.

Riera explicó que, desde su perspectiva, la falta de escritura pública no convierte el contrato en falso. En esa línea, señaló que el punto de discusión debe enfocarse en la autenticidad del documento y remarcó que, de acuerdo con su posición, las firmas corresponden a las personas involucradas, por lo que —añadió— el notario no debería calificarlo como falsificado.

"Acá lo que se tiene que discutir es el contrato. ¿Es falsificado o no? No es falsificado. ¿Las firmas obedecen a las personas? Claro que sí. El notario no puede decir que es falso. ¿Al notario qué le llama la atención? La numeración. Y, ¿quién se encarga de la numeración? Su personal, finalizó.

Notaría Carpio Vélez sostiene que no hay escritura pública ni acta de transferencia del vehículo

La Notaría Carpio Vélez comunicó que en su registro no figura una escritura pública ni un acta de transferencia vehicular entre Marisel Linares y Adrián Villar, tanto si se tratara de una operación a título gratuito como oneroso. En el mismo pronunciamiento, indicó que tampoco se hallaron comprobantes de pago emitidos a nombre de las personas mencionadas ni consultas biométricas en Reniec asociadas a ese trámite.

En paralelo, el caso continúa con diligencias para determinar responsabilidades por el accidente investigado. La discusión pública se concentra en la documentación difundida y en si existió o no una transferencia válida del vehículo, mientras las autoridades avanzan con la recopilación de declaraciones y elementos técnicos vinculados al hecho.

