Cierre de playas contaminadas en Lima y Callao: conoce la lista autorizada por Digesa para este 2026
Los balnearios evaluados por Digesa cuentan con una calificación visible, facilitando a los usuarios identificar las aptas para su uso. Las que presentan observaciones sanitarias pueden ser cerradas temporalmente.
El Ministerio de Salud, mediante la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), desarrolló la campaña “Verano Saludable 2026”, dirigida a reducir riesgos sanitarios en zonas acuáticas. La iniciativa incluyó inspecciones constantes en playas del litoral limeño y chalaco, así como en piscinas públicas y privadas de uso colectivo, determinando su condición como adecuada o no según criterios técnicos.
Como parte de estas acciones, esta oficina informó que las evaluadas reciben una calificación visible para el público, permitiendo identificar aquellas que se encontraban aptas para el ingreso. Las que tienen observaciones sanitarias fueron incluidas en listas de cierre temporal hasta que las condiciones requeridas fueran corregidas.
Cómo consultar en línea el estado sanitario de playas y piscinas según Digesa
Uno de los principales canales habilitados durante la campaña fue la plataforma digital, donde los usuarios pueden verificar el estado sanitario actualizado a nivel nacional en el siguiente ENLACE. El sistema permitió consultar, de forma sencilla, si un espacio contaba buena calificación
La información publicada incluyó resultados de las inspecciones realizadas de manera semanal durante el verano y mensual el resto del año. Cada playa evaluada figuró con su respectiva condición sanitaria, facilitando la toma de decisiones antes de acudir a estos espacios recreativos.
Criterios oficiales para determinar el cierre de playas en Lima y Callao
Las evaluaciones realizadas por Digesa se basaron en tres criterios técnicos. El primero correspondió a la calidad microbiológica del agua, verificando la ausencia de bacterias consideradas peligrosas para la salud. El segundo estuvo relacionado con la limpieza del entorno, incluyendo la presencia o ausencia de residuos sólidos. El tercero evaluó la disponibilidad de servicios higiénicos operativos para los usuarios.
Cuando una playa no cumplió con alguno de estos parámetros, fue catalogada como no saludable y, en consecuencia, incluida dentro de las listas de cierre preventivo. Estas disposiciones se aplicaron tanto en Lima como en Callao, conforme a los resultados de cada inspección.
