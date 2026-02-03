La escasa nubosidad durante el día intensificará la sensación de calor en Lima | Carlos Felix/LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que en los próximos días se registrará un incremento de las temperaturas en la costa peruana, con especial impacto en Lima Metropolitana, donde los valores máximos podrían alcanzar hasta los 32 °C. Este escenario se presentará entre el martes 3 y el viernes 6 de febrero, según el pronóstico oficial.

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, el aumento de los valores térmicos diurnos estará acompañado por cielos con escasa nubosidad durante el mediodía y la tarde, condición que favorecerá una mayor sensación de calor en diversas ciudades costeras. En Lima, las zonas más afectadas serían los distritos de Lima este y Lima norte.

¿Por qué aumentarán las temperaturas?

Senamhi explicó que estas condiciones climáticas estarán asociadas, en una primera etapa, a la disminución de la intensidad de los vientos del sur y al ingreso de corrientes provenientes del norte. Posteriormente, entre el 4 y el 6 de febrero, la presencia de aire seco en las capas medias de la atmósfera contribuirá a mantener valores térmicos elevados debido a movimientos descendentes del aire.

Asimismo, se prevén ráfagas de viento en la costa central durante este periodo, las cuales podrían favorecer la formación de niebla y neblina durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas cercanas al litoral.

Regiones y temperaturas previstas, según Senamhi

En Lima Metropolitana, las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 °C en Lima oeste y los 30 °C en Lima centro, mientras que en Lima este y Lima norte podrían alcanzar alrededor de los 32 °C. En otras regiones de la costa, se esperan valores de entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes; entre 30 °C y 36 °C en Lambayeque e Ica; entre 28 °C y 32 °C en La Libertad; y entre 28 °C y 33 °C en la región Lima y Áncash. En la costa sur, fluctuarán entre los 26 °C y 33 °C.

Además, Senamhi informó que entre febrero y abril de 2026 se prevén lluvias entre normales y por encima de lo normal en la costa norte, especialmente en marzo y abril, con posibles episodios de moderada a fuerte intensidad. En ese contexto, el ENFEN mantiene la alerta en nivel de vigilancia ante la probabilidad de un evento El Niño Costero de magnitud débil, por lo que se recomendó a las autoridades y a la población mantenerse atentas a los avisos oficiales.

