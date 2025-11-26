HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Calor extremo: estas regiones presentarán temperaturas de hasta 34 °C según alerta roja de Senamhi

La alerta roja advierte riesgos para la salud y la agricultura debido a cielos despejados y alta radiación UV. Senamhi recomienda evitar la exposición directa al sol y utilizar protección adecuada.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de alerta roja por calor extremo en 17 regiones, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 34 °C.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de alerta roja por calor extremo en 17 regiones, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 34 °C. | composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de nivel rojo por calor extremo en 17 regiones del país, ante temperaturas que pueden alcanzar hasta 34 °C y niveles extremadamente altos de radiación UV, especialmente en la zona sur andina.

La alerta, vigente hasta el jueves 27, advierte riesgo para la salud, la agricultura y actividades al aire libre debido a cielos despejados persistentes. En este contexto, la ingeniera Raquel Loayza, especialista del Senamhi, detalla a La República los factores atmosféricos que han desencadenado este episodio de calor inusual.

Según la especialista, desde hace varios días se observa “el ingreso de vientos del oeste en niveles altos”, un fenómeno que evita la formación de nubes y reduce la posibilidad de lluvias. “Nos trae cielos despejados porque hay escasez de nubes”, precisó. A ello se suma que el anticiclón del Pacífico se encuentra alejado de la costa, lo que favorecerá un aumento del brillo solar en los próximos días.

¿Qué regiones presentarán temperaturas extremas?

Las regiones que se incluyen en la alerta roja son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Puno, Piura y Tacna.

La ingeniera Loayza explicó que el mapa de alertas muestra condiciones extremas especialmente “del sur de Ayacucho hasta Tacna”, donde la temperatura podría llegar hasta los 34 °C en zonas de Arequipa, Moquegua y Tacna. Este cielo despejado también dispara la radiación UV. “La radiación es más directa”, dijo. Señaló que la franja andina presenta los niveles más altos del país.

Para el miércoles 26 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 20-30 °C en la sierra norte, 19-29 °C en la sierra centro, 20-34 °C en la sierra sur y 28-32 °C en la costa sur. El jueves 27 de noviembre, las temperaturas máximas estimadas son de 20-29 °C en la sierra norte, 19-29 °C en la sierra centro, 20-32 °C en la sierra sur y 26-31 °C en la costa sur.

En Lima, Senamhi ya había pronosticado una semana de temperaturas más elevadas, en especial en los distritos de Lima Este, alejados del litoral, como Ate, Santa Anita, La Molina, San Juan de Lurigancho, entre otros.

Senamhi recomienda evitar la exposición directa al sol y utilizar protección adecuada en las regiones con la alerta vigente. Foto: Senamhi.

Senamhi recomienda evitar la exposición directa al sol y utilizar protección adecuada en las regiones con la alerta vigente. Foto: Senamhi.

Población vulnerable y recomendaciones de Senamhi

Loayza alertó que esta combinación de calor y radiación puede causar daños severos. “El cielo despejado nos trae daños para la piel y también a la vista porque favorece que se generen cataratas”, indicó. Asimismo, recomendó reforzar las medidas de fotoprotección:

  • Sombreros de ala ancha y sombrilla
  • Ropa clara de manga larga
  • Bloqueador solar
  • Gafas con protección UV
  • Evitar exponerse al sol entre 9 a.m. y 4 p.m.

¿Hasta cuándo seguirá el calor extremo?

El Senamhi prevé que los vientos del oeste continúen, aunque con variaciones. “Estamos viendo que esto va a llegar hasta la primera semana de diciembre”, adelantó la ingeniera. Aunque la institución evalúa si emitirá nuevos avisos, explicó que la aparición de precipitaciones en la vertiente oriental podría generar algo de nubosidad hacia la costa en los próximos días.

Loayza añadió un dato final: para la costa se espera un índice UV “de alta a extremadamente alta”, mientras que en la sierra será “de muy alta a extremadamente alta” y en la selva, por la nubosidad, “alta a muy alta”.

