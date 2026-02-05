HOYSuscripcion LR Focus

¿Tienes multas electorales? Estos son todos los trámites que no podrás hacer, y cómo saber si tienes alguna pendiente de pago

Se recomienda a los ciudadanos verificar su situación y realizar pagos a través de los canales oficiales del JNE con su DNI, para evitar complicaciones administrativas.

Tener una multa electoral pendiente puede generar bloqueos en trámites esenciales, afectando gestiones notariales, judiciales y de estado civil.
Tener una multa electoral pendiente puede generar bloqueos en trámites esenciales, afectando gestiones notariales, judiciales y de estado civil. | Foto: Andina

Tener una multa electoral pendiente no solo implica una deuda económica, sino también una serie de bloqueos que afectan trámites clave en el día a día. En el contexto de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mantiene activas restricciones administrativas para quienes no hayan regularizado sanciones por no votar o por incumplir la función de miembro de mesa.

Estas limitaciones impactan directamente en gestiones como actos notariales, procesos judiciales, obtención de brevete o trámites vinculados al estado civil. Por ello, las autoridades recomiendan verificar oportunamente si existen multas registradas a nombre del elector y conocer los canales oficiales habilitados para su consulta y pago mediante el DNI.

Consecuencias administrativas por no pagar una multa electoral en el Perú

Mantener una multa electoral impaga genera restricciones automáticas en diversos procedimientos. Entre las principales consecuencias se encuentran:

  • Imposibilidad de realizar trámites judiciales o administrativos, tanto como demandante o parte interesada.
  • Restricción para efectuar actos notariales, como la firma de contratos o escrituras públicas.
  • Bloqueo de trámites de estado civil, incluyendo matrimonio, divorcio o inscripción de otros actos registrales.
  • Impedimento para postular o ejercer cargos públicos.
  • Limitaciones para obtener brevete, inscribirse en programas sociales o salir del país.

Estas restricciones se mantienen vigentes hasta que la multa sea cancelada o se apruebe una dispensa o justificación, según corresponda.

Cuáles son las multas electorales por no votar o no cumplir como miembro de mesa en las elecciones 2026

Para las Elecciones Generales 2026, los montos establecidos por no votar son los siguientes:

  • Multa por no votar:
  • S/ 27,50 si el elector pertenece a un distrito clasificado como pobre extremo.
  • S/ 55,00 si corresponde a un distrito pobre.
  • S/ 110,00 si reside en un distrito no pobre.
  • Multa por no cumplir como miembro de mesa:
  • S/ 275,00 para titulares o suplentes que no asistan, lleguen tarde o incumplan sus funciones.

Estas sanciones se aplican de forma independiente, por lo que una persona puede acumular más de una multa.

Cómo consultar y pagar las multas electorales con tu DNI

Web del JNE permite conocer si un ciudadano posee multas electorales pasadas. Foto: Captura JNE

El proceso para verificar y cancelar una multa electoral es directo:

  1. Ingresar a la plataforma oficial del JNE, destinada a la consulta de multas electorales.
  2. Colocar el número de DNI, aceptar los términos del sistema e ingresar el código captcha.
  3. Revisar el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar.
  4. Realizar el pago mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas del JNE.

Una vez efectuado el pago, la regularización se refleja en el sistema y se levantan las restricciones administrativas correspondientes.

