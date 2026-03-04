Dina Boluarte: Congreso otorga 15 días a la SAC para investigar denuncia constitucional por Caso Cirugías

La expresidenta Dina Boluarte se le imputa delitos de abandono de cargo. | Foto: X

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este miércoles 4 de marzo otorgar un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que investigue y presente su informe final respecto a las denuncias constitucionales 533, 589 y 598 contra la expresidenta Dina Boluarte, vinculada al polémico Caso Cirugías.

La acusación, que fue presentada inicialmente por la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respaldada por dos congresista de la bancada Bloque Democrático Popular (Carlos Zeballos y Ruth Luque) y la parlamentaria no agrupada Margot Palacios, se centra en el periodo comprendido entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, tiempo en que no pudo asumir su cargo. Según las investigaciones preliminares, la exjefa de Estado se habría sometido a múltiples intervenciones estéticas en una clínica local sin informar al Parlamento ni delegar formalmente sus funciones.

Bajo la conducción de Lady Camones (APP), la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó unificar tres denuncias distintas (533, 589 y 598) contra Dina Boluarte. Esta acumulación de expedientes busca agilizar el proceso contra la mandataria por presuntas infracciones cometidas durante su gestión.

Los cargos que enfrenta la presidenta en este proceso son la omisión de actos funcionales por no comunicar su impedimento físico temporal y por abandono de cargo tras haber interrumpido el ejercicio de sus funciones sin la autorización constitucional requerida (Artículos 114 y 115 de la Constitución).

Dina Boluarte es investigada por Caso Cirugías

La sesión, dirigida por la mesa directiva del Parlamento, determinó que el plazo de 15 días es improrrogable. Durante este tiempo, la SAC deberá recabar testimonios —incluyendo el del cirujano Mario Cabani, quien confirmó previamente las intervenciones— y analizar si la mandataria realizó teletrabajo efectivo o si hubo un vacío de poder que afectó la gestión pública.

Según lo revelado por el especialista en Cuarto Poder, Boluarte se había realizado cinco operaciones estéticas en su clínica. "Una cirugía de nariz, una rinoplastia, con semptún plastia... Otra cirugía fue en los párpados inferiores se llama blefaroplastia inferior transconjuntival. La otra cirugía que se realizó fue el injerto graso en surco nasogenianos y en algunas zonas del rostro y finalmente se hizo colocación de hilos de sustentación absorbibles en el rostro, a cada lado del rostro, para rejuvenecimiento", indicó.