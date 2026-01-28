HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: EL 'MONSTRUO' ES ENTREGADO A LAS AUTORIDADES PERUANAS | 28 de enero 2026

Sociedad

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Además de la RIM, según el Minedu, los docentes pueden recibir asignaciones y beneficios adicionales como compensaciones por años de servicio, así como montos específicos por laborar en zonas rurales.

Además de la RIM, los docentes accederán a asignaciones por ubicación geográfica y cargos especiales, así como otros beneficios como CTS.
Además de la RIM, los docentes accederán a asignaciones por ubicación geográfica y cargos especiales, así como otros beneficios como CTS. | Foto: Andina/Composición LR

Para el año 2026, el Ministerio de Educación mantiene vigente la política remunerativa aplicable a los docentes nombrados en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. El ingreso principal está determinado por la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), la cual se asigna de acuerdo a la escala magisterial alcanzada y la jornada laboral que desempeña cada profesor en una institución educativa pública.

La RIM constituye el pago base que reciben los docentes nombrados y varía de acuerdo con el nivel dentro de la Carrera Pública Magisterial, así como por la carga horaria semanal de 30 o 40 horas. A este monto se pueden sumar distintas asignaciones y beneficios económicos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por el sector Educación.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

lr.pe

¿Cuánto ganan los docentes nombrados en 2026 según la escala magisterial y la jornada laboral?

En 2026, los docentes ubicados en la Primera Escala Magisterial perciben una RIM de S/ 3.500,70 si cumplen una jornada de 30 horas, mientras que quienes laboran 40 horas reciben S/ 4.667,60. Estos montos se incrementan progresivamente conforme el docente asciende en la carrera.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En la Segunda Escala, la remuneración alcanza los S/ 3.850,77 para 30 horas y S/ 5.134,36 para 40 horas. En la Tercera Escala, los ingresos ascienden a S/ 4.200,84 y S/ 5.601,12, respectivamente. Para la Cuarta y Quinta Escala, los sueldos llegan hasta S/ 4.550,91 y S/ 5.251,05 en jornadas de 30 horas.

En los niveles superiores, la Sexta Escala registra una RIM de S/ 6.126,23 para 30 horas y S/ 8.168,30 para 40 horas. La Séptima Escala alcanza S/ 6.651,33 y S/ 8.868,44; mientras que en la Octava Escala, el ingreso máximo llega a S/ 7.351,47 y S/ 9,801.96, según la jornada laboral asignada. Por lo tanto, el cuadro de ingresos queda distribuido de la siguiente manera:

Escala MagisterialÍndice porcentualjornada de 30 horasjornada de 4 horas
Primera100%3.500,704.667,60
Segunda110%3.850,775.134,36
Tercera120%4.200,845.601,12
Cuarta130%4.550,916.067,88
Quinta150%5.251,057.001,40
Sexta175%6.126,238.168,30
Séptima190%6.651,338.868,44
Octava210%7.351,479.801,96

PUEDES VER: Sueldo docente: Minedu publicó los nuevos montos para los CPM y los profesores contratados en 2026

lr.pe

¿Qué asignaciones y beneficios adicionales reciben los docentes nombrados este año?

Además de la RIM, los docentes nombrados pueden percibir asignaciones temporales vinculadas al tipo y ubicación de la institución educativa. Estas incluyen montos adicionales por laborar en instituciones unidocentes, multigrado o bilingües, así como por desempeñarse en zonas rurales, de frontera o en el ámbito del VRAEM, según los padrones oficiales publicados por el Minedu.

También se contemplan asignaciones por el desempeño de cargos de mayor responsabilidad, tanto en instituciones educativas como en direcciones regionales y UGEL. Los directores, subdirectores, especialistas y cargos jerárquicos reciben montos adicionales que varían según la función asignada.

Entre los beneficios vigentes se encuentran la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS), otorgada al cumplir 25 y 30 años de labor, el subsidio por luto y sepelio de S/ 3,000 y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), que se entrega al momento del cese y equivale a una remuneración por cada año de servicios oficiales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

LEER MÁS
Sueldo docente: Minedu publicó los nuevos montos para los CPM y los profesores contratados en 2026

Sueldo docente: Minedu publicó los nuevos montos para los CPM y los profesores contratados en 2026

LEER MÁS
Destaque Docente 2026: cómo participar, requisitos y cronograma completo

Destaque Docente 2026: cómo participar, requisitos y cronograma completo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Moreno, alias el 'Monstruo', llega a Perú en vuelo de extradición desde Paraguay

Erick Moreno, alias el 'Monstruo', llega a Perú en vuelo de extradición desde Paraguay

LEER MÁS
Hombre intentó raptar a niña de 5 años en Los Olivos: menor luchó por soltarse y logró escapar

Hombre intentó raptar a niña de 5 años en Los Olivos: menor luchó por soltarse y logró escapar

LEER MÁS
Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

Más de 100.000 docentes recibirán CTS en enero, confirma Minedu

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, llega a Perú EN VIVO: minuto a minuto de su extradición

Sociedad

Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, llega a Perú EN VIVO: minuto a minuto de su extradición

Reniec facilita actas de nacimiento para matrícula del año escolar 2026: cómo obtenerla en línea

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

¿Serás miembro de mesa? ONPE confirma pago de S/165 y fecha del sorteo oficial

"Potencia mundial es poner agua en los Cerros": así respondió Norma Yarrow sobre la gestión de López Aliaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025