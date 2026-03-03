Embajador de Perú en Israel asegura que otro grupo de connacionales varados ya fueron evacuados | Composición LR | Difusión

Embajador de Perú en Israel asegura que otro grupo de connacionales varados ya fueron evacuados | Composición LR | Difusión

Javier Sánchez-Checa, embajador de Perú en Israel, indicó que hay más de 100 compatriotas que residen de manera permanente en Irán, un país que actualmente está siendo atacado por Israel y Estados Unidos. Por esta razón, el diplomático aseguró que se están organizando operativos de evacuación en colaboración con la embajada nacional en Turquía, encargada de los ciudadanos peruanos en esa región.

"En cuanto a la situación en Irán, efectivamente, no tenemos representación diplomática allí. Nuestra embajadora en Turquía es la encargada de la atención a los nacionales y los intereses peruanos en ese país. Aproximadamente unos 120 o 130 viven de manera estable en Irán. La embajada ya ha establecido contacto con la mayoría de ellos y, según tengo entendido, están organizando un operativo para asistirlos", expresó Sánchez-Checa en Ampliación Noticias.

TE RECOMENDAMOS CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Diligencias para connacionales en Irán

El representante de Perú en Israel agregó que alrededor de 20 compatriotas ya se han comunicado con la Embajada peruana en Ankara, la capital de Turquía, para solicitar su evacuación.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"[Irán] es una nación mucho más extensa y Turquía también, así que se están desplazando hacia la frontera y facilitando todas las condiciones para repatriar a un grupo que, hasta el momento, según la información que tengo, consiste en unos 15 o 20 individuos que ya se han puesto en contacto con nuestra misión en Ankara", destacó en la misma entrevista.

PUEDES VER: Autoridades en Irán confirman al menos 108 muertos en el ataque israelí a una escuela femenina en Minab

Compatriotas varados son repatriados

Por otro lado, el embajador comentó que mantiene comunicación con los ciudadanos que residen en Israel, quienes estima suman alrededor de 3.500 ciudadanos. También se refirió a los connacionales que estaban varados en el estado judío y que ya fueron retirados, por vía terrestre, hacia Jordania.

"Ayer, afortunadamente, logramos ayudar a evacuar a una familia de 10 peruanos que quedaron atrapados en Jerusalén. Los asistimos a través de la frontera con Jordania. Ya se encuentran en Jordania, en buen estado, y a la espera de su vuelo hacia Madrid", detalló.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.