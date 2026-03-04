El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello y muerte de la deportista y campeona nacional Lizeth Marzano, ocurrido el 17 de febrero en el distrito de San Isidro. La decisión, emitida la noche de este 4 de marzo por el juez Adolfo Farfán Calderón, fue emitida tras acoger el requerimiento del Ministerio Público, que sostuvo la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso penal. El acusado enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

La audiencia ha sido postergada en dos oportunidades. En la primera sesión, el juez suspendió el debate tras el reclamo de la defensa sobre la entrega incompleta de un informe pericial, el cual, según señaló, constaba de aproximadamente 50 páginas y 30 anexos. La segunda jornada concluyó sin resolución inmediata, luego de que las partes expusieran sus argumentos.

César Nakasaki, abogado de Adrián Villar, indicó que apelará prisión preventiva. Foto: difusión

El pedido fiscal y los presuntos actos de obstaculización

El pasado martes 3 de marzo, la fiscal Yanet Roller Rodríguez sustentó el requerimiento de prisión preventiva señalando la existencia de riesgo procesal. Indicó que, tras revisar el teléfono móvil del investigado, solo se hallaron registros de llamadas dos horas después del accidente, lo que no coincide con el historial encontrado en el celular del padre de su expareja Francesca Montenegro, Juan Montenegro Bacigalupo.

Según explicó, esta comunicación telefónica se habría dado a las 00:58 a.m. el día 18 de febrero; sin embargo, no figura en el equipo incautado. Para la Fiscalía, ello evidenciaría una posible manipulación del celular y, por tanto, un intento de obstaculizar la averiguación de la verdad. “Ha obstaculizado la investigación y puede seguir haciéndolo”, sostuvo la representante del Ministerio Público durante la audiencia.

Por su parte, el abogado de Villar, César Nakazaki solicitó que se desestime la medida coercitiva al considerar que la prisión preventiva no puede sustituir una eventual sentencia. Señaló que su patrocinado reconoció responsabilidad en el atropello, pero que la afectación de su libertad debe producirse únicamente tras una condena.

La defensa alegó que Villar cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral. Indicó que mantiene vínculos con sus padres y hermanos, que su domicilio está acreditado mediante certificado notarial y verificación policial, y que cursa el octavo ciclo en la Universidad del Pacífico.

Dos aplazamientos antes de la decisión final

Villar se encuentra con impedimento de salida del país por nueve meses, una medida que inició el 23 de febrero de 2026. Su actual actual representante legal tomó el mando tras la renuncia del abogado Jefferson Moreno, quien prescindió del caso a través de una carta presentada a la Fiscalía de San Isidro-Lince sin revelar los motivos.

Antes de concluir la audiencia, el juez concedió la palabra al acusado, quien ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima: “Perdón, perdón y mil veces perdón. Soy completamente consciente de lo sucedido y profundamente arrepentido”, manifestó. Asimismo, un detalle que llamó la atención fue el modo en el que refirió el juez hacia él: "¿Qué pasó por tu cabeza, hijo? ¿Por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? Ante esto, respondió: “No sé qué me pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar”.

El caso ha generado amplia atención pública y mediática. La familia de Lizeth Marzano ha exigido justicia y cuestionado el desarrollo del proceso, mientras que el Ministerio Público continúa con la investigación para determinar responsabilidades penales.

