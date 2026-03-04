HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar
PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar     PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar     PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar     
EN VIVO

🚨 AUDIENCIA EN VIVO | Juez decide HOY si ADRIÁN VILLAR IRÁ a PRISIÓN PREVENTIVA | #las10deldía

Sociedad

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima adoptó la medida tras evaluar el pedido fiscal por presunto riesgo de fuga y obstaculización de la investigación.

Dictan prisión preventiva contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano
Dictan prisión preventiva contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano | Carlos Félix | La República

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello y muerte de la deportista y campeona nacional Lizeth Marzano, ocurrido el 17 de febrero en el distrito de San Isidro. La decisión, emitida la noche de este 4 de marzo por el juez Adolfo Farfán Calderón, fue emitida tras acoger el requerimiento del Ministerio Público, que sostuvo la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso penal. El acusado enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

La audiencia ha sido postergada en dos oportunidades. En la primera sesión, el juez suspendió el debate tras el reclamo de la defensa sobre la entrega incompleta de un informe pericial, el cual, según señaló, constaba de aproximadamente 50 páginas y 30 anexos. La segunda jornada concluyó sin resolución inmediata, luego de que las partes expusieran sus argumentos.

TE RECOMENDAMOS

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Así fue la detención preliminar contra Adrián Villar después de 9 días de la muerte de Lizeth Marzano

lr.pe
César Nakasaki, abogado de Adrián Villar, indicó que apelará prisión preventiva. Foto: difusión

César Nakasaki, abogado de Adrián Villar, indicó que apelará prisión preventiva. Foto: difusión

El pedido fiscal y los presuntos actos de obstaculización

El pasado martes 3 de marzo, la fiscal Yanet Roller Rodríguez sustentó el requerimiento de prisión preventiva señalando la existencia de riesgo procesal. Indicó que, tras revisar el teléfono móvil del investigado, solo se hallaron registros de llamadas dos horas después del accidente, lo que no coincide con el historial encontrado en el celular del padre de su expareja Francesca Montenegro, Juan Montenegro Bacigalupo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según explicó, esta comunicación telefónica se habría dado a las 00:58 a.m. el día 18 de febrero; sin embargo, no figura en el equipo incautado. Para la Fiscalía, ello evidenciaría una posible manipulación del celular y, por tanto, un intento de obstaculizar la averiguación de la verdad. “Ha obstaculizado la investigación y puede seguir haciéndolo”, sostuvo la representante del Ministerio Público durante la audiencia.

Por su parte, el abogado de Villar, César Nakazaki solicitó que se desestime la medida coercitiva al considerar que la prisión preventiva no puede sustituir una eventual sentencia. Señaló que su patrocinado reconoció responsabilidad en el atropello, pero que la afectación de su libertad debe producirse únicamente tras una condena.

La defensa alegó que Villar cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral. Indicó que mantiene vínculos con sus padres y hermanos, que su domicilio está acreditado mediante certificado notarial y verificación policial, y que cursa el octavo ciclo en la Universidad del Pacífico.

PUEDES VER: Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

lr.pe

Dos aplazamientos antes de la decisión final

Villar se encuentra con impedimento de salida del país por nueve meses, una medida que inició el 23 de febrero de 2026. Su actual actual representante legal tomó el mando tras la renuncia del abogado Jefferson Moreno, quien prescindió del caso a través de una carta presentada a la Fiscalía de San Isidro-Lince sin revelar los motivos.

Antes de concluir la audiencia, el juez concedió la palabra al acusado, quien ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima: “Perdón, perdón y mil veces perdón. Soy completamente consciente de lo sucedido y profundamente arrepentido”, manifestó. Asimismo, un detalle que llamó la atención fue el modo en el que refirió el juez hacia él: "¿Qué pasó por tu cabeza, hijo? ¿Por qué no bajaste y atendiste a esa señorita?  Ante esto, respondió: “No sé qué me pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar”.

El caso ha generado amplia atención pública y mediática. La familia de Lizeth Marzano ha exigido justicia y cuestionado el desarrollo del proceso, mientras que el Ministerio Público continúa con la investigación para determinar responsabilidades penales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Caso Lizeth Marzano: abogado Jefferson Moreno renunció a la defensa de Adrián Villar, investigado por la muerte de la deportista

Caso Lizeth Marzano: abogado Jefferson Moreno renunció a la defensa de Adrián Villar, investigado por la muerte de la deportista

LEER MÁS
Adrián Villar podría salir libre hoy: Poder Judicial convoca a audiencia para definir su prisión preventiva

Adrián Villar podría salir libre hoy: Poder Judicial convoca a audiencia para definir su prisión preventiva

LEER MÁS
Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

Abogado de Marisel Linares responde sobre donación del vehículo a Adrián Villar y reconoce que "no fue elevado a escritura pública"

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

LEER MÁS
Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

“Te vamos a extrañar, Marleni”: El último adiós a la policía asesinada por su colega

Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

Sociedad

Comensales vivieron minutos de terror durante balacera en restaurante de Chepén

Iquitos: sentencian a ciudadano colombiano capturado con accesorios para dragas destinados a la minería ilegal

Hallan sin vida a menor tras accidente de moto en Cascas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: "La crisis política empezó en 2016 cuando dijo que iba a gobernar desde el Congreso"

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025