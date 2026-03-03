Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Adrián Villar atropelló y provocó la muerte de Lizeth Marzano el 17 de febrero | Composición LR

La audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva de nueve meses contra Adrián Villar se aplazó por segunda vez. Tras escuchar a las partes, el juez Adolfo Farfán del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima determinó que la resolución definitiva se dará a conocer este miércoles 4 de marzo a las 9.00 p. m.

(Noticia en desarrollo...)

