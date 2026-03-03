HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO el pedido de PRISIÓN PREVENTIVA contra ADRIÁN VILLAR      
Audiencia EN VIVO del pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar

Sociedad

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

El juez Adolfo Farfán determinó que la sesión se retomará el miércoles a las 9.00 p. m. y en ella se determinará si se impone la prisión por nueve meses contra el joven investigado por atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano.

Adrián Villar atropelló y provocó la muerte de Lizeth Marzano el 17 de febrero
Adrián Villar atropelló y provocó la muerte de Lizeth Marzano el 17 de febrero | Composición LR

La audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva de nueve meses contra Adrián Villar se aplazó por segunda vez. Tras escuchar a las partes, el juez Adolfo Farfán del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima determinó que la resolución definitiva se dará a conocer este miércoles 4 de marzo a las 9.00 p. m.

(Noticia en desarrollo...)

CASO LIZETH MARZANO: LOS 'PECES GORDOS' DEL DERECHO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

