Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo
El juez Adolfo Farfán determinó que la sesión se retomará el miércoles a las 9.00 p. m. y en ella se determinará si se impone la prisión por nueve meses contra el joven investigado por atropellar y causar la muerte de Lizeth Marzano.
Adrián Villar atropelló y provocó la muerte de Lizeth Marzano el 17 de febrero | Composición LR
La audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva de nueve meses contra Adrián Villar se aplazó por segunda vez. Tras escuchar a las partes, el juez Adolfo Farfán del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima determinó que la resolución definitiva se dará a conocer este miércoles 4 de marzo a las 9.00 p. m.
(Noticia en desarrollo...)
