Un nuevo giro en el caso de la muerte de Lizeth Marzano. Pese a que en un inicio solo se tenían las cámaras de seguridad de la reunión que sostuvieron Marisel Linares, su pareja, Adrián Villar, su enamorada y el padre de Francesca Montenegro, esta vez, Magaly Medina mostrará en su programa imágenes exclusivas donde se vería a los primeros tres mencionados regresando en su camioneta al lugar de los hechos.

"Cámaras de seguridad muestran como camioneta donde estaban Marisel Linares, su pareja y Adrián Villar van al mismísimo lugar del atropello y muerte de Lizeth Marzano", se escucha decir a la voz en off del programa 'Magaly TV, la firme'.

Marisel Linares, Adrián Villar y su padre regresaron al lugar de la muerte de Lizeth Marzano

En el avance del programa de espectáculos, se muestra como la camioneta donde habrían estado los tres personajes en mención, regresa a la avenida Camino Real, lugar donde ocurrió el atropello a Lizeth Marzano lo cual desencandenó con su trágica muerte. El detalle de la hora es clave, ya que se da alrededor de las 2 de la madrugada, casi 2 horas después del fatal del accidente.

Cabe precisar que según la cronología de los hechos presentados por Magaly Medina días atrás, Marisel Linares se reunió con su pareja, Adrián Villar, Francesca Montenegro y su padre en un parque ubicado a 10 minutos del lugar donde atropellaron a la campeona de apnea con la selección peruana.

Francesca Montegro aseguró que Adrián Villar regresó en bicicleta al lugar de los hechos

Francesca Montenegro ofreció, hace unos días, nuevas declaraciones en televisión sobre el caso que involucra a su expareja, Adrián Villar. Sus palabras fueron difundidas en el programa ‘Sin rodeos’, conducido por Milagros Leiva, en medio de un análisis de los mensajes intercambiados y las acciones realizadas tras el impacto. Durante la entrevista, Montenegro aseguró que no recibió una versión completa de lo sucedido aquella noche.

“Me dijo que ha tenido un accidente, que ha huido, que se ha quedado dormido, que ha pestañeado, que se había subido a la vereda y que ‘arrolló un scooter’. Que después se fue a su casa, se cambió y en una bicicleta regresó a lugar a los hechos; pero que ya no vio nada”, declaró la influencer.