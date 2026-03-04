López Aliaga sí dio positivo en prueba de alcoholemia

Versión. El candidato López Aliaga sostiene que es falso que manejaba su vehículo en estado de ebriedad. pese a la existencia de un acta policial. Foto: La República | Rafael Lopez Aliaga | Renovacion Popular

Versión. El candidato López Aliaga sostiene que es falso que manejaba su vehículo en estado de ebriedad. pese a la existencia de un acta policial. Foto: La República | Rafael Lopez Aliaga | Renovacion Popular

En una entrevista a Rafael López Aliaga, el periodista de “La Encerrona”, Marco Sifuentes, le preguntó sobre un incidente por haber conducido su vehículo en estado de ebriedad. El candidato presidencial de Renovación Popular contestó que la información era falsa, inexistente, nunca ocurrió.

“Seguramente ha visto que está circulando una denuncia, una intervención policial que le hicieron a usted en 2019, por haber estado manejando en la bajada San Martín, en San Isidro. Dice que el alcoholímetro dio positivo. Esto que ocurrió en enero de 2019 ¿Es cierto? ¿Eso es falso?.

“Eso es falso. Eso lo sacó (la periodista de Latina) Mónica Delta, hermano”, respondió.

“Pero está acá la denuncia. ¿Usted está diciendo que Mónica Delta inventó la denuncia?”, reiteró Sifuentes.

“Mónica Delta en una invitación que me hizo en Canal 2., (salió diciendo) que el nivel de alcoholemia estaba en .15, o 0.15. No me acuerdo bien, pero ella gritaba como loca ‘¡.5!’ Entonces le dije: ‘Pero .15 es menor que .05’. Sí, fue un programa que fue bastante agresivo de parte de la señora”, contestó López Aliaga.

“Entonces, esto es falso. Esto de acá es falso. O sea, ¿ocurrió, pero no dio tanto en alcoholemia?”, le dijo Sifuentes.

“¿Puedes leer puedes leer, por favor el tema del nivel de alcoholemia?”, dijo López Aliaga.

Candidato: “Es falso”

“En esta intervención no lo dice, simplemente resultado (es) positivo, que entiendo que cuando es resultado positivo es que está por encima del límite”, señaló el periodista.

“¿Dónde dice eso?. No, es falso”, expresó López Aliaga.

“¿Es falso el documento?”, reiteró Sifuentes.

“Tan falso es, que un programa en vivo de la señora Mónica Delta, justamente en plena campaña (de 2021), ella me invitó a exponer una política (de) plan de gobierno. Me sacó este tipo de difamaciones. Por eso digo, Mónica se presta a eso. No por ser mujer va a tener una protección especial, una mujer también puede mentir”, arguyó López Aliaga.

Sin embargo, la intervención policial a Rafael López Aliaga por manejar un vehículo bajo los efectos de alcohol sí existe. La República obtuvo una copia del registro policial y consultó con la Comisaría de Orrantia del Mar, San Isidro. Los efectivos a cargo confirmaron no solo que el documento es verdadero sino también que agentes de dicha dependencia fueron los que intervinieron al candidato presidencial cuando conducía su vehículo en la medianoche.

El alférez PNP Alarcón Jancachagua fue quien le hizo la prueba de alcoholemia a Rafael López Aliaga. Foto: La República

Lo que consigna el acta

El registro policial señala:

“En el distrito de San Isidro, siendo las 00:50 horas del día 26 de enero del 2019, en la Avenida del Ejército, en la Bajada San Martín, el suscrito en circunstancias que participaba en el operativo policial alcoholemia 2019, al mando del alférez PNP Alarcón Jancachagua, en la jurisdicción de la (comisaría) PNP Orrantia del Mar, se intervino a la persona de López Aliaga Cazorla con licencia de conducir Q07845838, y domiciliado en calle Manuel Tovar 121, Santa Cruz, Miraflores; quien conducía el vehículo de placa ANK-428 marca Toyota, el mismo que al someterse a la prueba de campo de aire espirando con el equipo cualitativo (alcoholímetro alcoblow), dio como resultado positivo. Motivo por el cual se procede a formular la presente acta de intervención policial (…) Se pone a disposición al conductor con su respectiva licencia, así como al vehículo con su tarjeta (de propiedad), para las investigaciones del caso. Siendo las 01:00 horas del día 26 de enero del 2019, se dio por concluida la presente diligencia, levantándose en ejemplar firman los participantes en señal de conformidad”.

En consecuencia, sí existió una intervención policial a Rafael López Aliaga, a quien durante el operativo se le hizo pasar la prueba de alcoholemia y salió positivo.

Sin embargo, ahora López Aliaga sostiene que el documento es “falso”, que el caso es una “difamación”, que no existen evidencias.

El día de la intervención policial Rafael López Aliaga conducía un vehículo de su empresa Compupalace. Foto: Sunarp

Una cerveza por la mañana

Lo sorprendente es que cuando la periodista Mónica Delta entrevistó a López Aliaga en 2021, el candidato admitió que sí había bebido alcohol. Luego que Delta le leyó el parte, López Aliaga respondió:

“No, sí lo tengo clarísimo”, dijo en esa ocasión.

“¿Esto ocurrió? O sea, ¿está registrado en la comisaría?”, preguntó Mónica Delta.

“Esa es la media verdad y mentira. Yo te cuento lo siguiente, fui a pasar la prueba de alcoholemia, me sacaron sangre, y salió que tenía menos de llegar a .20. (…) Ya, tenía .17, porque he tomado una cerveza en la mañana”, expresó López Aliaga.

Hay un detalle revelador en el acta de intervención. Se menciona que el vehículo es un Toyota modelo Camry, color negro, de placa ANK-428. De acuerdo con Registros Públicos, la camioneta es de propiedad de la empresa Compupalace Perú.

Según los mismos Registros Públicos, los dueños de la firma Compupalace (antes Marsano Palace Towers S.A.), son Peruval Corp. S.A. y Marsano Palace S.A. Coincidentemente, el fundador de la primera firma es Rafael López Aliaga, y es la que enfrenta una deuda coactiva con la Sunat por S/13 millones.

La República consultó con fuentes en la Comisaría de Orrantia del Mar, cuyo efectivo, el alférez -ahora con el grado de teniente-, fue quien intervino y le hizo la prueba de alcoholemia a Rafael López Aliaga, según el acta mencionada. Las fuentes confirmaron los hechos: en esa ocasión, López Aliaga salió positivo.

“López Aliaga fue intervenido en un operativo de alcoholemia por conducir en estado de ebriedad y fue puesto a disposición de la comisaria de Orrantia de San Isidro para las investigaciones correspondiente”, indicaron las fuentes.

“Durante el operativo López Aliaga se le sometió a una prueba cualitativa con el alcoholímetro que salió positivo, por lo que fue llevado a la sección de tránsito de la comisaria de Orrantia, para los exámenes de dosaje etílico”.

En la intervención López Aliaga, no mostro ninguna resistencia y por el contrario estaba tranquilo y exigió que lo lleven de inmediato a la comisaria para que arregle su problema”, explicaron las fuentes de este diario.

López Aliaga manejaba una camioneta de Compupalace (antes Marsano Palace Towers), cuyo dueño es Peruval Corp. S.A. Foto: La República

Candidato niega problemas con el consumo del alcohol

El 25 de enero de este año, en el programa “Enfrentados”, los periodistas Augusto Álvarez Rodrich y Juan Carlos Tafur, preguntaron al candidato Rafael López Aliaga si había tenido incidentes con el consumo de alcohol.

“Lo acusan que usted tiene un problema de alcoholismo, y eso se lo lanzan permanentemente. ¿Alguna vez lo ha manejado? ¿Lo ha tenido antes? ¿Tiene un problema de alcoholismo usted?”, le preguntó Álvarez.

“No, hermano. Si fuera alcohólico vendría, pues, con mi trago acá, tipo (Alejandro) Toledo. Pero, mira, trabajo y he trabajado como alcalde 24/7. Cuando yo asumo algo, soy bastante intenso, es lo que hago. Si me pongo una meta, la saco”, dijo López Aliaga. No mencionó la intervención policial de 2019.