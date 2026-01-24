HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: ¿puedo votar con el DNI vencido y qué dice la ONPE?

Más de dos millones de ciudadanos figuran en el padrón electoral con el DNI vencido. Aunque aparezcan como habilitados, no todos podrán ejercer su derecho al voto el 12 de abril de 2026.

ONPE señala que no se podrá votar con DNI vencido.
ONPE señala que no se podrá votar con DNI vencido. | Difusión

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el domingo 12 de abril, fecha en la que millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, congresistas y representantes al Parlamento Andino.

Sin embargo, a menos de tres meses del proceso electoral, más de dos millones de ciudadanos tienen el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido, lo que podría impedirles votar.

¿Se puede votar con el DNI vencido?

La normativa electoral es clara: no está permitido votar con el DNI vencido, tanto en su versión azul como en el DNI electrónico. Para emitir el voto, el documento debe encontrarse vigente el día de las elecciones.

Aunque el ciudadano figure en el padrón electoral, los miembros de mesa no pueden permitir el sufragio si el DNI presenta fecha de caducidad vencida.

¿Qué dice la ONPE sobre el DNI vencido?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que el DNI vigente es un requisito indispensable para votar, ya que permite una correcta identificación del elector y garantiza la seguridad del proceso electoral.

La entidad precisa que no existen excepciones el día de la votación y que la responsabilidad de mantener el documento actualizado recae en cada ciudadano.

¿Qué pasa si renuevo el DNI después del cierre del padrón?

Sí se puede votar. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) indicó que la renovación del DNI después del cierre del padrón no impide el voto, siempre que el documento esté vigente el día de las elecciones.

El cierre del padrón define quiénes integran la lista de electores, pero no congela la vigencia del DNI. Por ello, renovar el documento antes del 12 de abril de 2026 permite votar con normalidad.

¿Cuántos peruanos tienen el DNI vencido?

De acuerdo con cifras oficiales de la Reniec, más de 2 millones de peruanos figuran en el padrón electoral con el DNI vencido. La mayoría reside en el territorio nacional, mientras que un grupo significativo se encuentra en el extranjero.

