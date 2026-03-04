HOYSuscripcion LR Focus

Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Espectáculos

Magaly Medina recuerda cuando César Nakazaki fue su abogado: “Con él yo me fui a la cárcel”

Tras escuchar al abogado en la audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar, Magaly señaló que le hubiera gustado que la defendiera con la misma firmeza en el proceso judicial que enfrentó años atrás.

La conductora se refirió a las declaraciones del abogado durante la audiencia de prisión para Adrián Villar. Foto: Composición LR
En la última edición de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina reaccionó a la audiencia llevada a cabo el último miércoles contra Adrián Villar sobre el caso Lizeth Marzano. Además de referirse a la decisión de suspender la sesión, la conductora comentó las declaraciones de la defensa del joven investigado.

En se sentido, la popular “Urraca” sorprendió al recordar cuando César Nakazaki, actual abogado de Villar, asumió su defensa en un proceso judicial que enfrentó años atrás y que terminó con una condena en su contra.

lr.pe

Magaly recuerda su paso por prisión con César Nakazaki como abogado

“Yo siempre he dicho que el doctor Nakazaki es un excelente abogado. Alguna vez fue mi abogado, aunque con él yo me fui a la cárcel. Me hubiera gustado que me defendiera ardorosamente así, en aquella época”, expresó entre risas.

Como se recuerda, el abogado del investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano también fue quien representó a Medina en el proceso judicial que inició el futbolista Paolo Guerrero en 2008. En ese entonces, la conductora recibió una sentencia de cinco meses de prisión efectiva tras difundir en su programa imágenes del jugador junto a una modelo.

lr.pe

Magaly cuestiona postura de César Nakazaki

En la audiencia por el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar, el abogado señaló que el Código Procesal Penal no obliga a un investigado a entregarse voluntariamente a la justicia. Según explicó, la ley es la que faculta al Estado a detener a una persona, pero no establece como deber la entrega inmediata. Ante las declaraciones de Nakazaki, la conductora de espectáculos no dudó en responder en vivo.

“Ahora ‘no existe el deber de entregarse’. Como que no, señor Nakazaki. Si hay un deber moral que va más allá de la ley […] Entiendo que es el abogado de este muchacho; entendemos que es su deber hacer todo lo posible para que su defendido no vaya a prisión, pero ahora nos está diciendo que podemos vivir en la ilegalidad y que no hay problema con eso porque el Código Penal nos está respaldando”, agregó.

