Canal de TV para ver Cienciano - Melgar por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano y Melgar se enfrentarán por segunda ocasión en la temporada. Foto: composición LR/Instagram/Melgar

El partido entre Cienciano y Melgar tendrá un sabor a revancha. Luego de enfrentarse en la primera jornada del Torneo Apertura, ambos equipos volverán a verse las caras, pero esta vez en un decisivo cotejo por lograr la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Los dirigidos por Juan Reynoso, que viene de registrar 2 derrotas consecutivas en la Liga 1, tendrá la dura misión de visitar el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, los imperiales tienen la intención de mejorar la campaña internacional que realizaron el año pasado, en la que alcanzaron en instancia de octavos de final.

Canal de TV para ver Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana

La transmisión del partido Cienciano vs Melgar estará a cargo de la señal de DSports en Sudamérica.

Argentina: DSports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: ESPN Brazil

Chile: DSports

Colombia: DSports

Ecuador: Dsports

Perú: Dsports

Uruguay: Dsports

Venezuela: Dsports

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.

¿Cuándo juega Cienciano - Melgar?

El conjunto cusqueño se enfrentará al elenco rojinegro este jueves 4 de marzo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juega Cienciano vs Melgar?

En territorio peruano, el choque entre Cienciano y Melgar se podrá seguir a partir de las 7.30 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 6)

¿Dónde ver Cienciano - Melgar por internet?

Si deseas ver Cienciano - Melgar online, podrás hacerlo en la plataforma DGo y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.