Ministro del Interior minimiza acusación contra Balcázar por ley que benefició a su hijo: "Todos tenemos denuncias"

Hugo Begazo, ministro del Interior, restó importancia a la denuncia que pesa contra el mandatario interino y subrayó que se debe respetar la presunción de inocencia y expresó su respaldo a la labor del mandatario interino.

Ministro del Interior respaldó al presidente interino José Balcázar tras denuncia por ley que favorecía a su hijo.
Ministro del Interior respaldó al presidente interino José Balcázar tras denuncia por ley que favorecía a su hijo. | Foto: difusión

En medio de una creciente indignación en diversos sectores políticos y civiles, el Ministro del Interior, Hugo Begazo, salió en defensa del presidente José María Balcázar y minimizó la denuncia que tiene en su contra al calificar que existe la "presunción de inocencia". El respaldo ocurre tras la aprobación de una controvertida ley que benefició directamente al hijo del mandatario en un proceso judicial en curso.

La polémica surgió luego de que se conociera que Balcázar habría aprovechado su cargo como presidente de la Comisión de Educación en el Congreso de la República para aprobar la Ley 32171 que autorizaba el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas. Está normal habría favorecido al hijo de Balcázar, José Balcázar Quiroz, quién habría obtenido un puesto como docente nombrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque.

Al respecto, el ministro del Interior señaló que no desconfía del presidente interino y que respalda su trabajo en el Ejecutivo.

“Todos tenemos denuncias, todas las personas pueden tener denuncias. Existe la presunción de inocencia y debemos respetar esa presunción de inocencia. Se puede decir muchas cosas de muchas personas. Los pocos días que yo conozco al señor presidente de la República y estoy despachando día a día, tarde y noche con él, veo que es una persona que tiene las cosas claras y que quiere llegar a terminar y estar en una gestión dando lo máximo de él. Yo sí (doy) mi respaldo al señor presidente de la República porque lo que nos está indicando y lo que nos está dando como línea de acción yo considero que es lo correcto”, indicó.

Acusan a Balcázar de favorecer a su hijo con Ley 32171

Balcázar promovió activamente una modificación en la legislación universitaria y de contrataciones. El cambio clave radicó en suavizar las restricciones para que los parientes de altos funcionarios públicos puedan postular y ser contratados en instituciones estatales, bajo el argumento de "meritocracia" y "derecho al trabajo".

De acuerdo al reportaje de Cuarto Poder, tras la vigencia de la norma, el MEF desembolsó casi 4 millones de soles destinados a cubrir las plazas en doce casas de estudio. De ese monto, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo fue la principal beneficiaria al recibir 1.3 millones de soles, fondos que permitieron concretar las incorporaciones, entre ellas la del hijo del legislador Balcázar.

