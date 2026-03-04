Machita Mujer Caporal, el movimiento femenino que rompe estereotipos en la Candelaria: "El arte tiene poder"

Candelaria. Este 2026, MMC participó junto a Caporales de la Tuntuna del Barrio Miraflores en el concurso de trajes de luces. | Foto: composición LR/MMC

El estruendo de las bandas, con tambor y bombo, marcó el paso firme del día. En medio, se impuso la fuerza de un bloque de 150 danzantes en la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026. “Pisa con garra, machita mujer caporal. ¡Levanta el alma, mujeres valientes! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey!”, corearon al unísono.

El movimiento Machita Mujer Caporal (MMC), liderado por Andrea Chuiman, estuvo integrado exclusivamente por mujeres provenientes de distritos de Lima y Arequipa, así como de Estados Unidos y Colombia. “Usualmente, en el folclore, el papel femenino es coquetear o acompañar, casi siempre en función del varón. La macha es distinta: baila con pantalones, no es complemento de nadie. Es ágil, explosiva, apasionada”, explicó Chuiman, quien encontró en este personaje un espacio de identificación colectiva y de expresión artística autónoma.

Internacionalización. Andrea Chuiman celebra el reconocimiento al MMC y su mensaje en otros países. Foto: MMC

Del cuestionamiento a la fe

La reciente parada y veneración en Puno marcó un punto de quiebre personal para la líder del bloque. A diferencia de otros años, el grupo no pudo detenerse frente a la imagen sagrada para agradecer, debido al reglamento que exigía tiempos estrictos bajo riesgo de descalificación.

Al día siguiente, regresó por su cuenta al atrio del templo San Juan Bautista y se arrodilló. “Yo no era devota; me convertí a raíz de la danza”, relató. Antes se consideraba agnóstica, pero su experiencia en la festividad la llevó a replantear sus creencias. “Aquí te dicen la Mamita te va a proveer, ese amor está muy presente, ¿por qué rechazarlo?”, reflexionó.

Machita Mujer Caporal obtuvo el premio Mujer de Oro - Líder por Excelencia 2024. Foto: MMC

Machismo y resistencia en la danza

Presentarse en la Candelaria también implica desafíos. Chuiman sostuvo que, como en todo evento masivo, hay excesos por parte del público —especialmente vinculados al consumo de alcohol. Ella misma, pese a ser líder, fue empujada y hostigada. Por ello, decidió retirar al bloque femenino de la presentación de bandas previa a la festividad.

Ensayar, vestir el traje y lanzar arengas no fue solo bailar: se convirtió en un proceso de transformación interior y empoderamiento colectivo. Recordó el caso de una integrante menor de edad que sufrió un intento de secuestro en una calle puneña. “Hoy esa niña recuperó la confianza y se hace escuchar. El arte tiene un poder de sanación enorme”, afirmó.

Brillo y baile. Mujeres que decidieron cambiar su rumbo con fuerza y decisión. Foto: MMC

El origen de Machita Mujer Caporal

El proyecto nació cuando Chuiman se interesó por la figura de la machita caporal, personaje que describió como distinto dentro del folclore peruano. Convocó a un ensayo esperando unas diez asistentes; llegaron más de noventa. “Solo publiqué un anuncio en redes y conectó de inmediato. Ese día lloviznó fuerte y luego salió un sol hermoso. Fue una señal. Había chicas sin experiencia y otras expertas, todas buscando un espacio para aprender”, recordó.

Hoy, MMC se consolidó como un movimiento cultural femenino que combina danza, identidad y organización colectiva.

Cuando el baile sostuvo el duelo

Pati Vázquez Pacheco, de 57 años, sintió la vibración de su primera Candelaria al llegar desde Vancouver, Washington. Dejó su hogar por algunos días para viajar exclusivamente a Puno y participar por primera vez en la festividad. Aunque había visitado la ciudad altiplánica cuando era niña, regresar en 2026 fue un redescubrimiento. “Al principio pensé que no lo iba a completar, pero la energía de ‘Chicas, sí podemos’, fue con mucho cariño, mucho respeto, me sentí parte del grupo”, narró.

Machita Mujer Caporal se fundó en diciembre del 2019 y su debut fue en marzo del 2020. Foto: MMC

La preparación coincidió con el delicado estado de salud de su padre. Una compañera la ayudó durante el proceso y la danza se convirtió en soporte emocional tras la pérdida. “Le debo demasiado a Machita Mujer Caporal”, confesó.

Una experiencia similar vivió Mónica Bueno, de 40 años, natural de Bogotá. La virtualidad le permitió integrarse pese a la distancia y encontrar fortaleza para afrontar la muerte de su madre. Incluso bailó en su funeral. “Desde entonces siento una conexión profunda entre ella y la danza caporal”, señaló.

Hoy dirige la sede del movimiento en Colombia y promueve talleres para nuevas integrantes que quieran sumarse a la iniciativa.

Machita Mujer Caporal da la oportunidad de que cada danzante se luzca durante la parada y van rotando de posición. Foto: MMC

Identidad y baile

Adolescentes, jóvenes y adultas que llegaron buscando pasos de danza terminaron defendiendo su voz y construyendo comunidad cuando menos lo pensaban. Para Andrea Chuiman, el impacto no se midió exclusivamente en coreografías complejas, sino en miradas que ya no se bajaron. Cuando la música se apaga, el mensaje permanece: en cada paso aprendido también se ensayó la valentía de no retroceder.

