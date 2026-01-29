HOYSuscripcion LR Focus

Link oficial de ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

La ONPE habilitó el link oficial para que los ciudadanos revisen si fueron seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones 2026 del domingo 12 de abril, ya sea como titulares o suplentes, lo que permite planificar con anticipación el cumplimiento de este deber cívico y conocer el local de votación asignado.

Conoce los pasos a seguir para saber si eres miembro de mesa en estas elecciones generales 2026. Foto: difusión
Conoce los pasos a seguir para saber si eres miembro de mesa en estas elecciones generales 2026. Foto: difusión

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó el enlace oficial para que los ciudadanos consulten si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026, incluyendo roles como titular o suplente.

La consulta estará disponible tras el sorteo nacional realizado por la ONPE este 29 de enero, cuando se termine de definir a los tres miembros titulares y seis suplentes por mesa de sufragio en todo el país. Este servicio digital permite evitar desplazamientos innecesarios y conocer de manera anticipada el lugar donde cada persona debe presentarse el día de los comicios.

Además de verificar la designación, los ciudadanos pueden revisar su rol asignado y prepararse con tiempo para cumplir con sus funciones electorales sin contratiempos.

Pasos para ver si eres miembro de mesa: LINK oficial de la ONPE

  1. Abre el enlace oficial de consulta electoral de la ONPE: LINK
  2. Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente.
  3. Revisa el resultado: el sistema te dirá si fuiste elegido como miembro de mesa.
  4. Verifica tu rol: sabrás si eres titular (presidente, secretario o tercer miembro) o suplente y el local de votación asignado.

¿Cuáles son las funciones de los miembros de mesa?

Los miembros de mesa son responsables de instalar la mesa de sufragio a partir de las 06:00 horas para que la votación inicie a las 07:00 horas.

Una vez abierto el local, deben supervisar el proceso de votación, verificar la identidad de los electores y asegurar que cada uno pueda emitir su voto sin irregularidades.

Al cierre de la jornada, estos ciudadanos cuentan los votos, llenan las actas oficiales y entregan toda la documentación a las autoridades electorales, garantizando la transparencia del proceso.

¿Cuál es el pago para los miembros de mesa?

Quienes cumplan con la función asignada recibirán un pago de 165 soles, monto equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como reconocimiento por su contribución a la jornada electoral.

Este incentivo se entrega solo si la persona presta el servicio completo el día de las elecciones, desde la instalación de la mesa hasta el cierre de la votación.

¿Qué pasa si no me presente como miembro de mesa en mi local de votación?

La legislación electoral peruana establece que tanto titulares como suplentes deben presentarse el día de los comicios a cumplir su rol. Si no asisten sin una causa justificada, se aplica una multa de 275 soles para quienes no acudan a ejercer como miembros de mesa, una sanción que busca asegurar la participación ciudadana responsable.

