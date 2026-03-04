➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de marzo, según Jhan Sandoval

El tarotista Jhan Sandoval compartió sus predicciones del horóscopo de hoy para este miércoles 4 de marzo, con mensajes dirigidos a los doce signos del zodiaco en temas vinculados al amor, la salud y el trabajo. A través de su lectura, orienta a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre las energías que influirán en su día.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 4 de marzo?

Aries

Estarás al frente de una actividad en la que participarán muchas personas. No impongas tus ideas y todos trabajarán en armonía. En el amor, se resuelven los conflictos y recuperas la pasión.

Tauro

Llega a tus manos un dinero que pensaste no ibas a recuperar. Cuidado con la propuesta de una persona que desea vincularte en proyectos poco consistentes. Sé cuidadoso y toma distancia.

Géminis

No estás logrando los resultados que esperas y esto te hace desconfiar de la estrategia que vienes aplicando. Consultarás a alguien con más experiencia, su apoyo es clave para poder avanzar.

Cáncer

Por más que te esfuerzas no logras satisfacer las solicitudes de ese cliente o superior. Tienes que exigir mayores detalles para que puedas entender lo que necesita y cumplas con lo requerido.

Leo

Surgirán algunas complicaciones a mitad de tu jornada, pero tendrás el dominio de la situación y la capacidad para pensar inmediatamente en las soluciones. Todo estará bajo tu control.

Virgo

Alguien que no es de confianza intentará obtener información de ti de una manera sutil. No caigas en chismes, podría perjudicarte. En el amor, te alejarás de alguien que no te llena emocionalmente.

Libra

Tu crecimiento le genera inseguridades a un compañero que no está destacando. Es posible que sientas envidias o una tendencia competitiva de su parte. No caigas en provocaciones.

Escorpio

Sé paciente con esa persona que tiene poca experiencia. Tu exigencia y constante supervisión le genera temor y nerviosismo. Cambia y confía en su proceso, pronto verás grandes avances.

Sagitario

Cierras un pacto o alianza que será muy beneficiosa. Será un día de muchas gestiones y desplazamientos. En el amor, la comunicación aún no se establecerá. Sé paciente y no fuerces situaciones.

Capricornio

Logras obtener el dinero que necesitas para saldar todo lo que había quedado pendiente. En el amor, tu pareja no se siente segura y podría distanciarse. Habla con ella y escúchala.

Acuario

Por resolver pendientes familiares podrías olvidarte de otros asuntos laborales. Tienes que organizarte bien para que nada quede pendiente. En el amor, no seas impulsivo. Trata de controlarte.

Piscis

Alguien que trabajó contigo te hará una propuesta muy interesante, no dejes de escucharla. En el amor, esa persona sabe que se ha equivocado y te buscará para pedirte disculpas.