La defensa de Adrián Villar Chirinos anunció que apelará la orden de nueve meses de prisión preventiva dictada en su contra por el atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano. Sus abogados calificaron de 'ilógica' la decisión judicial, al considerar que el argumento sobre la supuesta falta de arraigo domiciliario no justifica la medida restrictiva impuesta por el juez.

Tras conocerse la resolución emitida este 4 de marzo por el magistrado Adolfo Farfán Calderón, el abogado César Nakasaki informó en audiencia que presentarán una apelación con el objetivo de que su patrocinado afronte el proceso en libertad. Otro de los defensores del joven, César Pérez Escobar, señaló que esperan recibir la resolución completa para analizar los fundamentos de la medida.

Adrián Villar atropelló y provocó la muerte de Lizeth Marzano el 17 de febrero. Foto: difusión

El juez Adolfo Farfán acogió el pedido del Ministerio Público al considerar que existía riesgo de fuga. En su argumentación, señaló que Villar no logró acreditar un arraigo domiciliario claro, ya que la dirección consignada en su Documento Nacional de Identidad no coincide con los domicilios vinculados a sus padres, quienes además viven separados. Asimismo, advirtió inconsistencias entre la dirección actual de los progenitores y la información registrada en sus respectivos documentos de identidad.

Para la defensa de Villar, este razonamiento carecería de lógica y adelantaron que sustentarán que el investigado sí mantiene vínculos suficientes. "Vamos a apelar. El juez ha dicho que no hay arraigo y en uno de los extremos ha dicho ‘Sus padres biológicos son separados, por lo tanto no tiene ningún arraigo familiar’, lo cual no podemos coincidir, si fuera así, todas las familias que son separadas no tendrían arraigo. Lo que es ilógico (...) eso es lo que ha sostenido el juez y evidentemente no estamos de acuerdo con ello. Vamos a revisar la resolución a detalle. Nosotros consideramos que tiene arraigo porque estudia y vamos a sostener por qué (el juez) no tiene razón", indicó Pérez Escobar.

El caso se remonta al 17 de febrero, cuando Lizeth Marzano, campeona nacional, murió tras ser atropellada en el distrito de San Isidro. A raíz del hecho, Adrián Villar Chirinos es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, mientras el proceso penal continúa en etapa preliminar.

