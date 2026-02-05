HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Sabías que puedes cambiar tu nombre en 3 meses? Conoce el paso a paso para registrarte en Reniec a través del Poder Judicial

Una vez aprobado el cambio, la sentencia se comunica a Reniec para la rectificación de datos en el DNI. El solicitante debe presentar documentación adicional y pagar la tasa correspondiente para obtener su nuevo documento.

El ordenamiento legal en Perú permite modificar el nombre de un ciudadano con justificación y mediante una sentencia judicial. Este proceso implica varios trámites para su aprobación.
El ordenamiento legal en Perú permite modificar el nombre de un ciudadano con justificación y mediante una sentencia judicial. Este proceso implica varios trámites para su aprobación. | Foto: Andina/Reniec/Composición LR

El ordenamiento legal peruano permite la modificación del nombre de un ciudadano siempre que exista un motivo justificado y se acrediten los hechos que sustenten la solicitud. El trámite no se realiza de manera administrativa directa, sino que requiere una sentencia judicial emitida por un juez competente, la cual posteriormente es comunicada a Reniec para la actualización de los datos en el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Este procedimiento se desarrolla en varias etapas y contempla la presentación de documentación, la evaluación judicial del caso y la posterior rectificación de la información registral. A lo largo del proceso, las autoridades verifican que el pedido cumpla con los criterios legales establecidos y que no se afecte el interés público ni los derechos de terceros.

Cómo iniciar el cambio de nombre y qué documentos presentar en el juzgado

El procedimiento comienza con la presentación de una demanda judicial ante un juzgado de primera instancia, civil o mixto. Para ello, se deben cumplir los siguientes pasos:

  1. Preparar la documentación básica, que incluye la partida de nacimiento y una copia simple del DNI vigente del solicitante.
  2. Redactar y presentar la demanda, la cual debe estar firmada por la persona interesada y por un abogado colegiado.
  3. Adjuntar los certificados obligatorios, correspondientes a antecedentes penales, policiales y judiciales, los cuales acreditan la situación legal del solicitante.
  4. Acreditar el pago de tasas judiciales, tanto por el ofrecimiento de pruebas como por las cédulas de notificación, pagos que se realizan en el Banco de la Nación.
  5. Presentar los medios probatorios, que deben sustentar el motivo del cambio de nombre. Estos pueden ser informes psicológicos, testimonios u otros documentos que evidencien una afectación vinculada al nombre registrado.

Una vez admitida la demanda, el juzgado ordena la publicación de edictos en el Diario Oficial El Peruano y en un diario de circulación local, como parte del procedimiento regular.

¿Cuánto tiempo demora el trámite judicial para cambiar el nombre legal?

El trámite judicial para el cambio de nombre tiene una duración aproximada de tres meses, considerando las distintas etapas del proceso. Luego de la presentación de la demanda y la publicación de edictos, el expediente es evaluado por el juzgado correspondiente, el cual revisa la documentación y los medios probatorios ofrecidos.

Posteriormente, el caso es elevado a la sala superior, donde se señala la cuestión controvertida y se programa la vista de la causa. De acuerdo con los plazos establecidos, una vez que el expediente ingresa a la sala, la sentencia puede emitirse dentro de un plazo de diez días, siendo notificada a las partes en la misma fecha.

Este tiempo puede variar dependiendo de la carga procesal del juzgado y de la complejidad del caso, siempre que se esté cumpliendo con los requisitos formales exigidos durante el trámite.

Procedimiento en Reniec tras la sentencia favorable

Con la sentencia que autoriza el cambio de nombre, el trámite continúa ante Reniec siguiendo estos pasos:

  1. Obtener la copia certificada del acta de nacimiento o título de naturalización con la anotación marginal de la rectificación.
  2. Realizar el pago por rectificación de datos, cuyo monto varía según la edad y condición del solicitante.
  3. Acudir a una oficina de Reniec, presentando el comprobante de pago y los documentos exigidos.
  4. Iniciar la emisión del nuevo DNI, con los datos correctamente actualizados.

