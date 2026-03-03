Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

La Policía Nacional del Perú ejecutó un megaoperativo de fiscalización y verificación de identidad dirigido a ciudadanos extranjeros en diversos distritos de la capital, en el marco del estado de emergencia vigente en Lima y Callao. Más de 250 personas fueron intervenidas y trasladadas al Complejo Policial Comandante Juan E. Benites Luna, conocido como Los Cibeles en Rímac, donde se realizó el control documentario correspondiente.

El despliegue contó con la presencia del ministro del Interior, Hugo Begazo, quien estuvo acompañado por el jefe de la Región Policial Lima Centro, Francisco Vargas; y el superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares. Las autoridades supervisaron el proceso de identificación y la revisión de la situación migratoria de los intervenidos.

TE RECOMENDAMOS CASO LIZETH MARZANO: ¿POR QUÉ ADRIÁN VILLAR HUYÓ? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Más de 100 personas podrían enfrentar sanciones por irregularidades en su estatus migratorio. Foto: Migraciones.

Verificación documentaria y posibles sanciones

Durante la jornada participaron más de 30 especialistas, quienes validaron carnés de extranjería, permisos de permanencia y solicitudes de refugio. Como resultado preliminar, se detectó que un grupo de intervenidos presentaba documentos vencidos o inconsistencias en su estatus migratorio, lo que podría derivar en sanciones administrativas.

Asimismo, se evaluará el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) contra más de 100 personas, luego de la calificación correspondiente por parte de la Policía de Extranjería. Los fiscalizadores utilizaron tabletas electrónicas interconectadas con el sistema integrado de Migraciones, lo que permitió verificar en tiempo real la condición de permanencia en el país de cada ciudadano.

El titular del Interior anunció que, en el contexto del estado de emergencia, se intensificarán este tipo de acciones en distintos puntos del país. “Tenemos cuatro ejes de acción y uno de ellos es el control territorial, que implica reforzar el control migratorio en las líneas de frontera y las ciudades. Hemos dispuesto que desde las 18:00 horas se ejecuten operativos constantes y que los jefes y oficiales salgan a operar”, señaló.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.