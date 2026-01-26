HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Elecciones 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE

La ONPE ya puso a disposición de los ciudadanos los canales oficiales para consultar el local de votación asignado de cara a las elecciones generales de 2026, a través de su plataforma digital y notificaciones por correo electrónico.

Así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE. Foto: difusión
Así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE. Foto: difusión | Foto: difusión | Foto: difusión

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya permite a los ciudadanos conocer cuál será su local de votación para las elecciones generales 2026, programadas para el 12 de abril. La información puede revisarse a través de los canales oficiales habilitados por el organismo electoral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este proceso busca facilitar la participación ciudadana y reducir la congestión en los locales de sufragio, al asignar centros de votación cercanos al domicilio registrado en el DNI o a la preferencia elegida previamente por el elector.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y FAVORITISMO CON LAS EMPRESAS CHINAS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

¿Cómo verificar tu local de votación para las Elecciones 2026?

Desde el domingo 25 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el envío de correos electrónicos a los ciudadanos que usaron el aplicativo 'Elige tu Local de Votación', con el fin de informarles el lugar asignado donde deberán emitir su voto en las elecciones generales 2026.

Cabe recordar que este aplicativo estuvo habilitado hasta el 14 de diciembre, periodo durante el cual los electores pudieron seleccionar de manera voluntaria el local de su preferencia mediante la plataforma digital implementada por el organismo responsable de la organización, ejecución y supervisión de los procesos electorales en el país.

larepublica.pe

PUEDES VER: Encuestas Presidenciales 2026: Rafael López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

lr.pe

¿Qué pasa si no elegí un local de votación?

Aquellas personas que no participaron en el proceso 'Elige tu local de votación', habilitado meses atrás, recibirán un local asignado automáticamente por la ONPE, de acuerdo con la disponibilidad y el distrito registrado en su documento de identidad.

El organismo electoral precisó que esta asignación busca garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, incluso si no realizaron la selección previa.

PUEDES VER: Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

lr.pe

Recomendaciones para el día de la votación

La ONPE exhorta a los electores a verificar con anticipación su local de votación y planificar su traslado con tiempo. Asimismo, recuerda la importancia de acudir con el DNI vigente y respetar los horarios establecidos para evitar aglomeraciones.

Las elecciones generales 2026 definirán al próximo presidente de la República, así como a los nuevos integrantes del Congreso y del Parlamento Andino.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: ¿Qué es la valla electoral y cómo funciona?

Elecciones 2026: ¿Qué es la valla electoral y cómo funciona?

LEER MÁS
Cómo presentar tachas contra candidatos en Elecciones 2026: paso a paso y guía definitiva

Cómo presentar tachas contra candidatos en Elecciones 2026: paso a paso y guía definitiva

LEER MÁS
Elecciones Generales Perú 2026: ¿puedo votar con DNI vencido y qué dice la ONPE?

Elecciones Generales Perú 2026: ¿puedo votar con DNI vencido y qué dice la ONPE?

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

LEER MÁS
Congresista Kira Alcarraz falta el respeto a efectivo PNP: su chofer fue detenido por dosaje etílico positivo

Congresista Kira Alcarraz falta el respeto a efectivo PNP: su chofer fue detenido por dosaje etílico positivo

LEER MÁS
“Tío Johnny” Yang pidió al gobierno de Jerí ampliar plazo de concesión de hidroeléctrica

“Tío Johnny” Yang pidió al gobierno de Jerí ampliar plazo de concesión de hidroeléctrica

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias previo al inicio del Torneo Apertura del fútbol peruano

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

Dos menores caen desde el tercer nivel de la Plaza Cívica de Mi Perú y quedan gravemente heridos

Política

Absalón Vásquez en Ayacucho: rechazo de las víctimas y polémicas compañías

Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Absalón Vásquez en Ayacucho: rechazo de las víctimas y polémicas compañías

Empresario Zhihua Yang solicitó al Gobierno salvar su concesión hidroeléctrica días antes de reunirse con José Jerí

Brasil asume representación diplomática de México en el Perú tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025