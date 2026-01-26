Elecciones 2026: así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE

Así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE. Foto: difusión | Foto: difusión | Foto: difusión

Así puedes verificar tu local de votación asignado por la ONPE.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya permite a los ciudadanos conocer cuál será su local de votación para las elecciones generales 2026, programadas para el 12 de abril. La información puede revisarse a través de los canales oficiales habilitados por el organismo electoral.

Este proceso busca facilitar la participación ciudadana y reducir la congestión en los locales de sufragio, al asignar centros de votación cercanos al domicilio registrado en el DNI o a la preferencia elegida previamente por el elector.

¿Cómo verificar tu local de votación para las Elecciones 2026?

Desde el domingo 25 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el envío de correos electrónicos a los ciudadanos que usaron el aplicativo 'Elige tu Local de Votación', con el fin de informarles el lugar asignado donde deberán emitir su voto en las elecciones generales 2026.

Cabe recordar que este aplicativo estuvo habilitado hasta el 14 de diciembre, periodo durante el cual los electores pudieron seleccionar de manera voluntaria el local de su preferencia mediante la plataforma digital implementada por el organismo responsable de la organización, ejecución y supervisión de los procesos electorales en el país.

¿Qué pasa si no elegí un local de votación?

Aquellas personas que no participaron en el proceso 'Elige tu local de votación', habilitado meses atrás, recibirán un local asignado automáticamente por la ONPE, de acuerdo con la disponibilidad y el distrito registrado en su documento de identidad.

El organismo electoral precisó que esta asignación busca garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, incluso si no realizaron la selección previa.

Recomendaciones para el día de la votación

La ONPE exhorta a los electores a verificar con anticipación su local de votación y planificar su traslado con tiempo. Asimismo, recuerda la importancia de acudir con el DNI vigente y respetar los horarios establecidos para evitar aglomeraciones.

Las elecciones generales 2026 definirán al próximo presidente de la República, así como a los nuevos integrantes del Congreso y del Parlamento Andino.