Sociedad

“Te vamos a extrañar, Marleni”: El último adiós a la policía asesinada por su colega

Marleni Rucana fue despedida por una multitud en el cementerio de Huaraz. Antes recibió un homenaje póstumo en San Luis, su tierra natal. “Ella cumplía con sus deberes, no merecía morir así”, dicen sus amigos. En tanto, el suboficial José Villafán afrontaría cargos de cadena perpetua.

El último adión de Marleni en el cementerio de Huaraz
El último adión de Marleni en el cementerio de Huaraz

La entrada al cementerio se encontraba rodeada de policías, una extensa escolta en silencio. Alrededor, la familia y amigos de Marleni Martha Rucana Silvestre (27), la despide con emoción e impotencia, sin entender aún esa muerte absurda. 

La suboficial de segunda PNP fue asesinada por el también suboficial PNP José Enrique Villafán Arteaga, quien le había invitado a salir el 21 de febrero, en Huaraz.

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

“Te vamos a extrañar, Marle”, exclama una agente. La suboficial Escobedo no deja de mirar el féretro blanco. “Es terrible para todos, más allá de que no la llegué a conocer. Esto es muy doloroso, ver a una madre, a una hermana a toda una famnilia destrozadas", sentencia.

Maribel es vecina del distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Áncash, donde nació y creció Marleni a quien conocía desde niña. "Ella estaba cumpliendo con sus obligaciones y deberes, no merecía morir así", expresa, acongojada.

Antes del último adiós en el cementerio de Huaraz, Marleni recibió un póstumo homenaje en su tierra, San Luis. El féretro partió de su vivienda en el barrio Villa Sur y recorrió por los lugares que marcaron su vida y formación.

El cortejo pasó por la Institución Educativa Primaria Daniel Badiali Massironi, la Institución Educativa Secundaria Carlos Fermín Fitzcarrald y la Comisaría de San Luis, donde compañeros y autoridades rindieron un homenaje a quien dedicó su vida al servicio policial.

Familiares, amigos, compañeros de promoción, efectivos de la Policía Nacional y vecinos acompañaron el recorrido por las principales calles del distrito, en un acto cargado de simbolismo y despedida colectiva.

Tras culminar el homenaje en su tierra natal, sus restos sfueron trasladados a la ciudad de Huaraz.

Autoridades policiales de la Región Policía Áncash asistieron al entierro. La banda de la Policía tocó la marcha fúnebre mientras el resto hizo un minuto de silencio. Un oficial entregó la bandera y sombrero de la fuerza policial, a la madre de la joven asesinada.

En el cementerio solo hay lugar para el dolor. Tanto la madre como los hermanos de Marleni salen del camposanto devastados por la tristeza.

Soledad es amiga de Marleni desde hace 14 años. “Ella era una mujer ejemplar. Amaba su vocación. Pasamos juntas angustias, alegrías y tristezas”, rememora y manifiesta que “siempre le quiso dar todo a su familia”.

Al lado, una hermana de Marleni, reclama justicia. “Quiero que investiguen porque estaba sola cuando pasó. Muchos familiares y amigos exigimos cadena perpetua”, manifiesta.

De acuerdo al informe preliminar de la autopsia, la suboficial de la Policía recibió un único disparo.

En tanto, el detenido por el crimen, José Enrique Villafán Arteaga, de 52 años, quien se desempeña como policía y abogado, y quien decidió revelar la ubicación exacta del cuerpo, tras estar seis días desaparecida, se encuentra purgando nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de secuestro.

En el marco de las investigaciones del crimen, el fiscal a cargo del caso dio algunos datos relevantes. Explicó que la pareja de la joven policía informó que se vio con ella el 20 de febrero y al día siguiente tuvo comunicación desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche vía WhatsApp.

La joven desapareció el 21 de febrero y, de acuerdo a las investigaciones, ella salió a almorzar con el suboficial José Villafán, luego ella ingresó a un hotel a las 9 de la noche a recoger unas cosas, hora en que fue la última comunicación que tuvo su enamorado.

De acuerdo con la fiscalía, la mamá de Marleni reconoció que Villafán le realizaba constantes transferencias económicas (yape) a su hija y la llevaba a la universidad.

El caso se investiga ahora como feminicidio y el suboficial José Villafán podría recibir una sentencia de cadena perpetua.

