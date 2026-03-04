Sporting Cristal vs Carabobo: hora y canal del partido de ida por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026
En Venezuela, Sporting Cristal y Carabobo juegan el primer partido de la llave por la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses tendrán un par de bajas.
Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO juegan HOY, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora venezolana), por el partido de ida de la fase 3 en la Copa Libertadores 2026. El cotejo se disputará en el Polideportivo Misael Delgado (Valencia), con transmisión vía ESPN y Disney Plus (streaming). Además, en La República podrás seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto gratis por internet de este compromiso.
Luego de su angustiosa clasificación por penales ante 2 de Mayo en la ronda anterior, el club celeste llega con muchas dudas a este careo por lo mostrado en la reciente derrota contra Sport Huancayo. Los granates, en cambio, vienen envalentonados con el recuerdo aún fresco de su victoria a domicilio sobre Huachipato, además del invicto en esta temporada de su liga doméstica.
En Sporting Cristal destacan las ausencias de Maxloren Castro, por decisión técnica luego del escándalo desatado a raíz de su video filtrado, y Santiago González, por lesión. En contraste, Gabriel Santana se recuperó de sus molestias y podría ser la gran novedad.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?
El cruce entre Cristal y Carabobo se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (en Perú) y 6.00 p. m. (en Venezuela). Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
- Bolivia: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Carabobo?
La transmisión por TV de este cotejo estará a cargo del canal ESPN o ESPN 2, dependiendo de si estás en Perú o Venezuela.
- Argentina: Fox Sports
- Bolivia: ESPN
- Brasil: ESPN 3
- Chile: ESPN Premium
- Colombia: ESPN 2
- Costa Rica: Disney Plus Premium
- Ecuador: ESPN 2
- México: Disney Plus Premium
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN 2
- Estados Unidos: beIN Sports Ñ
- Canadá: beIN Sports Ñ
Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Carabobo
Estos son los posibles equipos titulares de Sporting Cristal y Carabobo para el juego por la Conmebol Libertadores.
- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano, Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Gabriel Santana, Irven Ávila y Felipe Vizeu.
- Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.
Pronóstico de Sporting Cristal vs Carabobo
Las principales casas de apuestas le dan un favoritismo mínimo a Carabobo en su condición de local ante Sporting Cristal.
- Betsson: gana Cristal (2,82), empate (2,98), gana Carabobo (2,58)
- Betano: gana Cristal (2,90), empate (3,15), gana Carabobo (2,75)
- Bet365: gana Cristal (2,90), empate (2,88), gana Carabobo (2,70)
- 1XBet: gana Cristal (2,89), empate (3,07), gana Carabobo (2,70)
- Coolbet: gana Cristal (3,00), empate (3,00), gana Carabobo (2,60)
- Doradobet: gana Cristal (2,90), empate (3,00), gana Carabobo (2,85).
Árbitros de Sporting Cristal vs Carabobo
Esta es la terna arbitral brasileña designada por la Conmebol para este primer juego de la serie.
- Principal: Ramon Abatti
- Asistente 1: Alex Ang
- Asistente 2: Neuza Back
- Cuarto árbitro: Paulo Zanovelli
- VAR: Daiane Muniz
- AVAR: Diego Pompo.
¿Cómo ver Sporting Cristal vs Carabobo por internet?
Si no quieres perderte este encuentro, puedes sintonizar la transmisión por internet a través de la plataforma Disney Plus Premium en Latinoamérica. Para Estados Unidos y Canadá, podrás hacerlo vía Fanatiz o Fubo.