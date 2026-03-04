Harry Styles habla sobre el fallecido Liam Payne y cuenta cómo intenta homenajearlo

El cantante británico Harry Styles compartió en una reciente entrevista su profunda reflexión sobre la vida tras la trágica muerte de su excompañero de One Direction, Liam Payne. Durante la conversación con el DJ neozelandés Zane Lowe, director creativo de Apple Music, Styles reveló que aún le resulta difícil hablar sobre Payne, quien falleció en octubre de 2024 a los 31 años.

El artista perdió la vida tras caer del balcón de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, Argentina, mientras se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol. Esta experiencia ha llevado a Styles a reevaluar su propia existencia y las decisiones que toma.

Harry Styles muestra su tristeza al hablar de su amigo Liam Payne

El cantante británico Harry Styles expresó su profundo dolor por la pérdida de su amigo y excompañero de One Direction, Liam Payne. En sus declaraciones, Styles destacó la dificultad de perder a alguien tan cercano, subrayando que la partida de Payne, a quien describió como una persona de gran bondad, dejó una huella significativa en su vida.

"Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero más difícil perder a un amigo que es tan como tú en muchos aspectos",

Este acontecimiento lo llevó a reflexionar sobre su propio camino y la forma en que desea vivir. "La mejor manera de rendir homenaje a los amigos que ya no están es aprovechar al máximo cada momento de la vida", afirmó Styles, enfatizando la importancia de vivir con plenitud en memoria de quienes han partido.