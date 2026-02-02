El Gobierno peruano aprobó a través de la Resolución Suprema Nº 041-2026-JUS la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano (20), conocido como ‘Pequeño J’, para que sea entregado a la Justicia de Argentina y enfrente en dicho país el proceso penal por homicidio agravado en relación con un triple feminicidio ocurrido en la ciudad de Florencio Varela, al sur de la provincia de Buenos Aires.

La orden se dio luego de que, en noviembre de 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declare procedente la solicitud de traslado de Valverde tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo de Extradición entre Perú y Argentina, como la doble incriminación y pena mínima.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Resolución de extradición de 'Pequeño J' hacia Argentina. Foto: El Peruano.

Crímenes y caída del ‘Pequeño J’

Según las investigaciones judiciales y policiales, ‘Pequeño J’ está acusado de liderar o estar directamente vinculado a una serie de hechos que culminaron en el asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) en Florencio Varela entre el 19 y 23 de setiembre de 2025. Tras los hechos, el acusado huyó de Argentina y permaneció prófugo durante semanas en el Perú hasta que fue capturado por la Policía Nacional (PNP) y autoridades internacionales escondido en un camión en Pucusana, al sur de Lima.

La captura se produjo horas después del arresto de Matías Agustín Ozorio, mano derecha de Valverde. Los agentes simularon ser su compañero mediante su teléfono móvil y mantuvieron comunicación con el fugitivo, haciéndole creer que se dirigía a una cita sin riesgos en el centro de Lima para que avance hasta el lugar donde tenían listo el operativo.

Desde entonces, ‘Pequeño J’ permanece en el centro penitenciario de la provincia de Cañete, mientras avanzan los trámites formales del proceso de extradición, aprobados hace dos días por el Gobierno peruano para entregarlo a las autoridades argentinas, que le imputan cargos como homicidio agravado, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.