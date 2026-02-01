HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Caso Chifagate: Fiscalía y PNP realizó diligencias por 7 horas en edificio de empresario chino Zhihua Yang

Como parte de este caso, el presidente respondió una serie de preguntas el último viernes 30. El cuestionamiento estuvo a cargo del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

Fiscalía y PNP realizó diligencias por 7 horas en edificio de empresario chino Zhihua Yang
Fiscalía y PNP realizó diligencias por 7 horas en edificio de empresario chino Zhihua Yang

La Fiscalía y la PNP realizaron una diligencia de siete horas en un edificio del empresario chino Zhihua Yang, denominado "Centro Empresarial San Luis" como parte de la investigación contra el presidente José Jerí por presunto patrocinio ilegal y/o tráfico de influencias, informó un reportaje de Panorama.

El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, cuyos miembros buscaron en el primer piso los archivos electrónicos que habrían captado las reuniones entre el empresario y el mandatario.

También se inspeccionó el segundo piso, lugar donde se encuentra el chifa. Una vez ahí, de acuerdo con el reportaje, todo era "susceptible de ser revisado". Estaban listos con cajas y sobres manilas para guardar lo encontrado. Con especial interés en DVD que contenían las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Asimismo, se observó que la defensa de la empresa "optó por no esperar un allanamiento y entregó todo a la Policía y al Ministerio Público en la solicitud de exhibición".

"Lo que tenemos ahora es un presidente con el manto de sospecha permanente, tanto para lo que hagan adelante para lo que ha hecho en estos tres meses que lleven el cargo. Creo que las cosas que dejan esta opacidad son las razones que llevan al presidente comportamiento que el mismo calificado como erróneo. Toda acción que haga seguramente va a tener que ser explicada", sostiene el analista político José Carlos Requena para Panorama.

Jerí respondió a la Fiscalía

Como parte de este caso, el presidente respondió una serie de preguntas el último viernes 30 del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

Jerí asistió junto a su abogado, Ricardo Caldas; mientras que Gálvez estuvo acompañado del fiscal Ronald Ramón Flores Ñañez.

Si bien, la sesión no fue pública, fuentes de La República indicaron el pliego de preguntas que formuló la máxima autoridad de la Fiscalía.

Sobre su relación con Zhihua Yanga se le consultó: "¿Desde cuándo y en qué circunstancia conoció a Zhihua Yang?, ¿Qué tipo de relación tiene con Zhihua Yang?, ¿Conocía que el empresario Zhihua Yang mantiene algún contrato con el Estado?, ¿Desde cuándo?".

Los detalles de la reunión con el empresario también fueron abordados: “¿El 26 de diciembre participó en una cena en el restaurante de comida oriental Salón Xin Yan en San Borja?, ¿cuántas veces ha acudido al chifa de propiedad de Zhihua Yang y en qué horarios?, "¿Quiénes lo acompañaron y cuál fue el motivo por el que fue a cenar al chifa de San Borja?, ¿Usted propuso ir a cenar al restaurante de San Borja o fue un pedido de una persona específica?"

Jerí también fue interrogado sobre el vínculo con el empresario Ji Wu Xiadong. "¿Desde cuándo y en qué circunstancia conoció a Ji Wu Xiaodong? , ¿Tiene alguna relación con Ji Wu Xiaodong?, ¿Cuántas veces se ha reunido con empresarios chinos en Palacio de Gobierno, en qué fechas y puede precisar los motivos?, ¿Quién se encarga de autorizar y revisar el ingreso de visitas a Palacio de Gobierno?", fueron algunas de las preguntas.

