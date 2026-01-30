HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

El Perú en camino hacia un régimen totalitario | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Comandante Óscar Arriola revela conversación privada con el 'Monstruo' tras su extradición: "Me dijo 'voy a contarlo todo'"

El general Óscar Arriola reveló que el 'Monstruo' se mostró dispuesto a colaborar y confesó que se entregó a Dios, asegurando que está listo para delatar a sus cómplices y contar todo lo que sabe.

El general Óscar Arriola contó los detalles de su conversación con alias el 'Monstruo'.
El general Óscar Arriola contó los detalles de su conversación con alias el 'Monstruo'. | Composición LR

Erick Moreno Hernández llegó al Perú extraditado desde Paraguay a las 18.25 horas del pasado miércoles 28 de enero, bajo un estricto operativo de seguridad. Alias el 'Monstruo' arribó a la pista de la Dirección de Aviación Policial del Callao, donde agentes especializados reforzaron los protocolos debido a la alta peligrosidad del criminal.

En ese contexto, el general Óscar Arriola reveló que sostuvo una breve conversación con el 'Monstruo' tras su captura, quien le habría dicho que se entregó a Dios y que no tendría problema en delatar a quienes fueron sus cómplices. "Me dijo: 'Voy a contarlo todo'", sostuvo Arriola en Ahora y en la Hora.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

lr.pe

Óscar Arriola revela su conversación con alias el 'Monstruo'

De acuerdo con Arriola, Erick Moreno, consciente de la situación en la que se encuentra, le compartió nuevos detalles sobre la organización criminal que lideró. "Esta es una gran oportunidad para que tú puedas expiar todo lo que has hecho en esta sociedad", le dijo el general al 'Monstruo'.

Ante el cuestionamiento sobre cómo Erick Moreno podría expiar sus delitos, Arriola le contestó: "Confesando, pues". Para la autoridad policial, las declaraciones del 'Monstruo' permitirían que las investigaciones sobre los delitos que se le imputan avancen y, asimismo, esclarezcan las responsabilidades.

Según cuenta Arriola, el criminal no evitó las preguntas y respondió directamente: "Voy a contarlo todo". Esta afirmación podría esclarecer los delitos de secuestro, extorsión, sicariato y organización criminal que se le imputan a Erick Moreno. "Muy bien, te felicito", le habría respondido el general.

PUEDES VER: El 'Monstruo' será recluido en la Base Naval del Callao tras dictarse 36 meses de prisión preventiva en su contra

lr.pe

La respuesta de Erick Moreno

Debido a la presunta disposición del 'Monstruo' de responder por sus delitos, Óscar Arriola le increpó: "¿Y por qué su vida cambió?". Instantes después, según el relato del general, este le habría consultado: "¿Te entregaste a Dios?"

La respuesta del 'Monstruo', de acuerdo con el testimonio de la autoridad policial, fue afirmativa: "Sí, me he entregado al Señor". Tras ello, Arriola habría contestado lo siguiente: "Yo le dije amén y a hablar". Según Arriola, Erick Moreno estaría dispuesto a hablar para señalar e identificar a los miembros de su organización criminal. "Y si tiene que delatar a fulano, pues ahí estaremos", sostuvo para el mencionado medio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El 'Monstruo' ocuparía la celda donde estaba Abimael Guzmán y sería compañero de Vladimiro Montesinos dentro de la Base Naval del Callao

El 'Monstruo' ocuparía la celda donde estaba Abimael Guzmán y sería compañero de Vladimiro Montesinos dentro de la Base Naval del Callao

LEER MÁS
Habla Jackeline Salazar, secuestrada en 2024, tras la llegada del 'Monstruo' al Perú: "Me tiembla todo"

Habla Jackeline Salazar, secuestrada en 2024, tras la llegada del 'Monstruo' al Perú: "Me tiembla todo"

LEER MÁS
Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Lima suspende obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado y evalúa nuevo plan de desvíos

Municipalidad de Lima suspende obras en la Nueva Vía Rápida Javier Prado y evalúa nuevo plan de desvíos

LEER MÁS
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Sociedad

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025