El general Óscar Arriola contó los detalles de su conversación con alias el 'Monstruo'. | Composición LR

Erick Moreno Hernández llegó al Perú extraditado desde Paraguay a las 18.25 horas del pasado miércoles 28 de enero, bajo un estricto operativo de seguridad. Alias el 'Monstruo' arribó a la pista de la Dirección de Aviación Policial del Callao, donde agentes especializados reforzaron los protocolos debido a la alta peligrosidad del criminal.

En ese contexto, el general Óscar Arriola reveló que sostuvo una breve conversación con el 'Monstruo' tras su captura, quien le habría dicho que se entregó a Dios y que no tendría problema en delatar a quienes fueron sus cómplices. "Me dijo: 'Voy a contarlo todo'", sostuvo Arriola en Ahora y en la Hora.

Óscar Arriola revela su conversación con alias el 'Monstruo'

De acuerdo con Arriola, Erick Moreno, consciente de la situación en la que se encuentra, le compartió nuevos detalles sobre la organización criminal que lideró. "Esta es una gran oportunidad para que tú puedas expiar todo lo que has hecho en esta sociedad", le dijo el general al 'Monstruo'.

Ante el cuestionamiento sobre cómo Erick Moreno podría expiar sus delitos, Arriola le contestó: "Confesando, pues". Para la autoridad policial, las declaraciones del 'Monstruo' permitirían que las investigaciones sobre los delitos que se le imputan avancen y, asimismo, esclarezcan las responsabilidades.

Según cuenta Arriola, el criminal no evitó las preguntas y respondió directamente: "Voy a contarlo todo". Esta afirmación podría esclarecer los delitos de secuestro, extorsión, sicariato y organización criminal que se le imputan a Erick Moreno. "Muy bien, te felicito", le habría respondido el general.

La respuesta de Erick Moreno

Debido a la presunta disposición del 'Monstruo' de responder por sus delitos, Óscar Arriola le increpó: "¿Y por qué su vida cambió?". Instantes después, según el relato del general, este le habría consultado: "¿Te entregaste a Dios?"

La respuesta del 'Monstruo', de acuerdo con el testimonio de la autoridad policial, fue afirmativa: "Sí, me he entregado al Señor". Tras ello, Arriola habría contestado lo siguiente: "Yo le dije amén y a hablar". Según Arriola, Erick Moreno estaría dispuesto a hablar para señalar e identificar a los miembros de su organización criminal. "Y si tiene que delatar a fulano, pues ahí estaremos", sostuvo para el mencionado medio.

