Encuentran a mujer sin vida en su dormitorio en Arequipa: presunto agresor huyó del lugar

La víctima es una fémina de aproximadamente 35 años y aún no ha sido identificada. La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan las circunstancias del hecho. 

El hecho ocurrió en el distrito de Yura. Foto: Mirelia Quispe, La República
Una mujer fue encontrada sin vida la madrugada de este sábado 31 de enero, dentro de un inmueble ubicado en la asociación Camineros Empleados, manzana S, en el sector Apipa del distrito de Yura, en Arequipa.

De acuerdo con información policial, entre las 4:00 y 5:00 a. m. vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y una discusión entre un varón y una mujer.

Efectivos de la comisaría de Ciudad de Dios acudieron al lugar y encontraron a la mujer recostada sobre una cama, cubierta con una frazada, presentando una herida a la altura del cuello.

En el dormitorio se hallaron manchas de sangre en el piso y en una de las paredes. La víctima, de aproximadamente 35 años y de contextura mediana, vestía una polera blanca.

Presunto autor del crimen huyó del lugar

Según las primeras diligencias, la herida habría sido causada con un objeto contundente, posiblemente de loza de una taza. En tanto, la Policía investiga la relación entre la víctima y el presunto agresor. Este habría huido del lugar tras el hecho.

Representantes del Ministerio Público llegaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y recoger información entre los vecinos. Hasta el cierre de esta nota, la mujer no ha sido identificada y su cuerpo fue trasladado a la morgue central de Arequipa para las investigaciones de ley.

