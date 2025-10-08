Mientras la investigación por el triple feminicidio continúa generando conmoción en Argentina y Perú, José Jenny Valverde, tía de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, rompió su silencio y sorprendió con un mensaje difundido por el medio argentino, Telenoche. Desde su país natal, Valverde aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades y habló por primera vez sobre su postura ante las acusaciones a su familiar.

Como se sospecha, el ciudadano peruano era buscado por la justicia argentina por su presunta participación en un triple feminicidio ocurrido en ese país. Este fue detenido en Pucusana y se cree que estaría relacionado con bandas criminales y red del narcotráfico.

Tía de ‘Pequeño J’ cuanta la verdad sobre su familia

“Estoy totalmente dispuesta a colaborar con la investigación. No porque sea mi familia lo tengo que defender”, expresó la mujer en un video grabado con su celular. Luego agregó una frase que resonó con fuerza en redes sociales y medios: “El acto que mi sobrino ha cometido es atroz. Me quedé en shock”.

En su testimonio, la tía también explicó que hace años decidió apartarse de la familia. “Todas esas cosas atroces son uno de los pilares fundamentales por los cuales me desvinculé de mi familia a los 16 años. Obviamente que me afecta porque no deja de ser mi familia, pero la justicia es igual para todos y, lastimosamente, la familia no se elige”, afirmó durante la entrevista.

Las declaraciones serán fundamentales para el caso. ‘Pequeño J’ cumple nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición en el penal Nueva Cantera Imperial, en la localidad de Cañete, Perú, mientras la justicia argentina avanza con el pedido formal para su traslado. Su defensa, encabezada por el abogado Marcos Sandoval, sostiene que es inocente y que se dedicaba a trabajos informales como la venta de medias y la cosecha de arándanos.

Un video que complica la situación del acusado

En paralelo, los investigadores argentinos incorporaron nuevas pruebas al expediente. Entre ellas, un video grabado el 6 de septiembre —quince días antes del crimen— donde se ve al acusado junto a Lara Gutiérrez, una de las tres adolescentes fallecidas durante el crimen. La grabación, tomada en un local de comidas rápidas, confirmaría que ‘Pequeño J’ conocía al menos a una de las víctimas.

La evidencia audiovisual se suma a los testimonios y peritajes que buscan esclarecer la masacre en la que fueron asesinadas las jóvenes argentinas Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. El caso continúa causando indignación y, ahora, suma el inesperado distanciamiento familiar de quien hasta hace poco se mantenía en silencio.

