Peligrosos reos, máxima seguridad y sobrepoblación: así es el penal de Cañete donde 'Pequeño J.' cumple prisión preventiva

Tony Janzen Valverde, apodado 'Pequeño J.', es señalado como el principal responsable del triple feminicidio en Buenos Aires, donde murieron Brenda del Castillo, Morena Verdi y L. G. | composición LR

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como 'Pequeño J.', es señalado como el principal responsable del triple crimen en Buenos Aires, Argentina, donde fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y L. G. (15). Tras su captura, el acusado permanece en el penal de Cañete (al sur de Lima), en Nuevo Imperial.

El Establecimiento Penitenciario de Cañete es una de las cárceles más pobladas del Perú. Aunque su capacidad oficial es de 1.000 reclusos, actualmente alberga a más de 3.000 internos, según el último Informe Estadístico del INPE. Las condiciones dentro del establecimiento serían precarias: las celdas están saturadas y varios presos comparten espacios reducidos. En el caso de 'Pequeño J', al encontrarse en proceso de extradición, está en un área preventiva, separado de los condenados.

Tony Valverde pasará 9 meses en el penal tras no acogerse a la extradición voluntaria.

¿Cómo es la seguridad en el penal de Cañete?

El penal de Cañete es considerado uno de los penales más seguros del país, similar a Challapalca o Yanamayo. Es de régimen cerrado especial, diseñado principalmente para internos de alta peligrosidad, como cabecillas del narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Cuenta con varios anillos de vigilancia, torres de control, sistemas de cámaras y fuerte presencia de personal del INPE y la Policía.

A pesar de ser de máxima seguridad, el control interno es un desafío, y hay requisas frecuentes. El personal penitenciario suele hallar drogas, armas blancas, celulares y otros objetos prohibidos, lo que evidencia la dificultad para frenar el ingreso de elementos ilegales. En uno de estos operativos en el pabellón 02 se encontraron 3.000 ''ketes'' con sustancias ilícitas, como pasta básica de cocaína (PBC), sustancias cristalinas, además de licor artesanal, armas punzocortantes y tecnología no permitida.

En junio, el gobierno informó que se instalaron mejoras físicas de seguridad, como sensores de movimiento, renovación de mallas de seguridad y reforzamientos de muros. También se sabe que los reclusos tienen talleres productivos como parte de su rehabilitación.

Operativo de control en el penal de Cañete.

¿Qué sigue para 'Pequeño J.'?

Tras el traslado al penal de 'Pequeño J', el Poder Judicial debe evaluar la solicitud de extradición. Según la investigación de la justicia argentina, Tony Valverde habría planificado y ejecutado el ataque en Florencio Varela (Buenos Aires) a tres jóvenes junto a otros cómplices, en un crimen vinculado a ajustes de cuentas relacionados con bandas criminales y narcotráfico.

Por este motivo, sobre él pesa un pedido de extradición desde Perú hacia Argentina, ya que se le señala como el autor intelectual del triple feminicidio. A 'Pequeño J.', se le imputa el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, violencia de género y por alevosía, considerado de los más graves en el Código Penal argentino. Mientras tanto, permanecerá nueve meses en prisión preventiva.

