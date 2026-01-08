HOYSuscripcion LR Focus

Universitaria es hallada muerta en su habitación en Pasco: presunto feminicida ya era buscado por otro asesinato

La joven viajó a Huallay para ayudar económicamente a sus padres; sin embargo, fue asesinada por el principal sospechoso, Wilmer Rojas Solano. Familiares de la víctima exigen justicia.

La joven trabajaba como mesera en un restaurante donde conoció a Rojas.
La joven trabajaba como mesera en un restaurante donde conoció a Rojas.

Un nuevo caso de feminicidio se ha dado a conocer en el Perú, en el departamento de Pasco. Se trata del asesinato de Jackelin Rosaura Meza, de 19 años, quien fue hallada sin vida en la habitación que alquilaba en Huallay. El principal sospechoso del feminicidio es Wilmer Rojas Solano, quien ya cuenta con una denuncia previa por otro caso de homicidio.

Familiares de la víctima reclamaron a las autoridades por dejar libre al asesino de su hija, pese a que ya contaba con denuncias de asesinato. Asimismo, exigieron la aceleración en las investigaciones y la búsqueda de Wilmer Rojas.

lr.pe

Joven universitaria fue hallada sin vida en Huallay

Jackelin dejó a su familia en la temporada de vacaciones con el fin de apoyarlos económicamente. La víctima había conseguido un empleo en un restaurante de la ciudad minera de Huayllay, Pasco, donde comenzó a trabajar el 27 de diciembre.

Wilmer Rojas Solano trabajaba como cocinero en el restaurante donde entabló amistad con la víctima. Según la propietaria del local, tras una fiesta celebrada, ambos se retiraron juntos. Al día siguiente, la ausencia laboral de la joven para preparar el desayuno de los pensionistas mineros encendió las alarmas. Tras ser encarado por la dueña, Rojas Solano no dio respuestas claras y huyó del lugar llevándose sus pertenencias. Horas después, la Policía halló el cuerpo de la universitaria con signos de asfixia y huellas de lucha, confirmando un violento ataque.

"Se notaba que la había ahorcado. Se ha llevado su celular, el DNI, todas sus cosas", indicó la madre de la víctima.

Aunque las causas exactas de la muerte están bajo investigación por parte de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), las primeras pericias indican signos de violencia, lo que ha llevado a la Fiscalía a calificar el caso preliminarmente como un presunto feminicidio.

"Mi hija era humilde, como su padre, responsable. Era estudiosa mi hija", se lamentó su padre, quien junto a toda su familia pide justicia.

Presunto feminicida tenía denuncia previa por asesinato

De acuerdo a las autoridades, Wilmer Rojas tenía una denuncia previa y una investigación abierta por un homicidio cometido bajo circunstancias similares en otra localidad.

El historial de Wilmer Rojas Solano reveló que ya enfrentaba un proceso judicial por la muerte de su expareja, Soledad Edith Rupay Malpartida (27), ocurrida en 2016. En aquel entonces, Soledad también fue vista por última vez en su compañía en San Jerónimo de Tunán y falleció bajo la misma modalidad: asfixia.

La necropsia de aquel primer caso confirmó la crueldad del agresor al hallar indicios de asfixia mecánica por estrangulamiento. Pese a que Rojas Solano cumplió seis meses de prisión preventiva, su defensa logró que el juicio retornara a fojas cero, permitiéndole afrontar el proceso en libertad y facilitando su reincidencia.

Las denuncias contra Rojas Solano no se detuvieron en 2016. En 2024, en Huánuco, el sospechoso captó a una nueva víctima, Anabela S.P. (25), aplicando el mismo patrón de manipulación y violencia. Tras una escena de celos quitándole el celular, el cocinero la trasladó contra su voluntad al distrito de Santa María del Valle, en el cementerio Pachabamba, donde el desenlace casi fue fatal.

Según el testimonio de la sobreviviente, el sujeto intentó asfixiarla y la dejó abandonada en el lugar. Tras creerla muerta, el agresor huyó de la escena.

Canal de ayuda de feminicidio Perú

  • Línea 100: es el servicio principal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
  • Centros Emergencia Mujer (CEM): son unidades especializadas que brindan atención integral (psicológica, legal y social).
  • Denuncia Policial (PNP): puedes acudir a cualquier comisaría a nivel nacional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

