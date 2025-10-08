Las autoridades argentinas han intensificado la búsqueda del 'Loco David', peruano sospechoso del triple feminicidio en Florencio Varela, asociado al narcotráfico de 'Pequeño J'. | composición LR

Las autoridades argentinas intensificaron la búsqueda del 'Loco David', un ciudadano peruano identificado como uno de los principales sospechosos del triple feminicidio en Florencio Varela, vinculado al entorno narco de 'Pequeño J', quien ya cumple prisión preventiva en el penal de Cañete (al sur de Lima) mientras se concreta el pedido de extradición.

El vínculo surge principalmente del testimonio del conductor peruano Víctor Sotacuro, quien declaró ante la Justicia argentina (Fiscalía de Florencio Varela). Sotacuro está detenido e imputado en el crimen. Él dio detalles del caso, y afirmó que fue contactado por el 'Loco David' para hacer un viaje la noche del crimen y que los acompañantes del sospechoso tenían ''ropa embarrada y mojada''.

¿Quién es el 'Loco David' y qué vínculo tenía con 'Pequeño J'?

El 'Loco David', conocido también como 'Tarta', nació en Trujillo (Perú) y trabajaba como albañil en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, uno de los barrios con mayor presencia de bandas vinculadas al narcotráfico en Argentina.

Él habría mantenido contacto directo con 'Pequeño J', supuesto cabecilla de una organización que operaba entre Buenos Aires y Florencio Varela. Los investigadores sospechan que habría actuado como sicario en el triple crimen, ejecutando las órdenes del líder detenido.

Según el testimonio de Sotacuro, David lo obligó a no mirar hacia atrás mientras conducía el auto que llevaba a los sospechosos la noche del crimen. Él aseguró que no sabía que transportaba a personas involucradas en el asesinato.

Como se recuerda, las víctimas son Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y una menor de 15 años — dos primas de 20 años y su amiga adolescente, todas oriundas de La Matanza. Ellas desaparecieron el 19 de septiembre tras ir a lo que les ofrecieron como una fiesta y sus cuerpos fueron hallados enterrados en una casa de Florencio Varela con signos de tortura

Continúan investigación judicial en Argentina

El triple femicidio agravado y crimen narco continúa bajo la conducción de la fiscal María Julia Botasso. Hasta el momento, se realizaron varios allanamientos en Buenos Aires y el conurbano sur, sin resultados positivos sobre el paradero del sospechoso.

El nombre del 'Loco David' está en el expediente, pero no se ha emitido una acusación formal como autor material directo hasta que se logre su captura. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen justicia y la captura inmediata del prófugo peruano, considerado pieza clave para esclarecer el caso.

Preguntas sobre el caso

¿Quién es “El Loco David”?

Es un ciudadano peruano acusado de participar en el triple femicidio de Florencio Varela; está prófugo y vinculado al entorno narco de “Pequeño J”.

¿Por qué lo busca la Justicia argentina?

La Policía Bonaerense y la Fiscalía lo señalan como presunto autor material del crimen y emitieron una orden de captura internacional.

¿Qué dijo Víctor Sotacuro?

El conductor peruano detenido afirmó que trasladó a “El Loco David” y a tres hombres embarrados la noche del crimen sin saber qué ocurría.

¿Cuál sería el móvil del crimen en Florencio Varela?

Las autoridades investigan un ajuste de cuentas entre bandas ligadas al narcotráfico que habría motivado el triple asesinato.

