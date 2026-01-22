La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Alexander Figueroa (24) fue capturado este jueves 22 de enero durante un operativo realizado en la provincia de Guayas, Ecuador. El sujeto es investigado como presunto autor del homicidio de la ecuatoriana Jennifer Lisbeth Mendoza Segura, cuyo cuerpo fue hallado el 15 de enero al interior de un colchón abandonado en un descampado del distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con las investigaciones, Figueroa pertenecería a la organización criminal ecuatoriana Los Lobos, dedicada, entre otras actividades ilícitas, a la trata de personas. “Esta dama pertenecía a las intenciones criminales de un grupo vinculado a la trata de personas: Tiguerones y Lobos (...) Esta persona (el detenido en Ecuador) pertenecería a Los Lobos”, explicó el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, al referirse a la captura del presunto homicida de la ciudadana ecuatoriana en SMP.

El coronel precisó que actualmente se viene realizando una audiencia en Guayaquil como parte del proceso previo a la extradición de Alexander Figueroa al Perú. “Ahorita se está realizando la audiencia en Guayaquil, estamos esperando para que este irrecuperable venga acá y junto con su otro cómplice reciba las sanciones”, señaló.

Organización criminal ecuatoriana vinculada al crimen

De acuerdo con la información policial, Los Tiguerones fue considerada en su momento como la organización criminal más peligrosa del Ecuador, de la cual posteriormente se habrían desprendido otros grupos delictivos. “Los Tiguerones ha sido en su momento la organización criminal más peligrosa en Ecuador. De ahí se ha venido discriminando Choneros, Los Lobos y esta persona pertenecería a Los Lobos”, se detalló.

Las investigaciones apuntan a que Figueroa pertenecería a Los Lobos, organización criminal que ha extendido sus actividades ilícitas en la región y que ha sido declarada organización terrorista por el Gobierno de los Estados Unidos, debido a su vinculación con delitos como el narcotráfico, el sicariato y la trata de personas.

Capturado en Ecuador presunto autor del homicidio de Jennifer Lisbeth Mendoza Segura. Foto: Grupo La República

Durante la intervención del presunto homicida, las autoridades también habrían identificado a otras mujeres víctimas de una red de trata de personas que operaría tanto en Ecuador como en el Perú. Asimismo, se informó que estas organizaciones criminales extranjeras mantendrían conflictos con otras bandas, como el Tren de Aragua, por el control de economías ilegales, entre ellas la trata de personas, escenario que continúa bajo investigación.

Dos detenidos en el caso de la mujer hallada en un colchón

Días antes, la Policía Nacional detuvo al mototaxista peruano Darwin Cruz Vásquez (43) por su presunta participación en el traslado del cuerpo sin vida de la víctima en San Martín de Porres. El sujeto confesó que fue contratado por tres extranjeros —identificados como Alex, Dark y Adriana— para transportar el colchón a cambio de S/30, aunque aseguró haber recibido solo S/10.

El Ministerio Público logró que se dicten nueve meses de prisión preventiva contra el mototaxista, quien fue internado en un establecimiento penitenciario mientras continúan las diligencias para determinar su grado de responsabilidad en el crimen.

¿Quiénes son Los Lobos?

Los Lobos es una organización criminal ecuatoriana considerada una de las principales bandas del país. Según reportes de la BBC News, surgieron tras una separación interna de la banda Los Choneros y llegaron a consolidarse como una de las estructuras delictivas más grandes, con presencia en diversas regiones del Ecuador, incluidas ciudades como Quito y Guayaquil. La banda ha estado involucrada en motines carcelarios, violencia política y disputas territoriales con otras organizaciones criminales.

El grupo ha sido vinculado a carteles internacionales, como el Jalisco Nueva Generación, y a redes armadas extranjeras, lo que le permitió consolidarse en rutas estratégicas del tráfico de drogas. Las investigaciones señalan que la organización participa en actividades como tráfico de drogas, extorsión y control de economías ilegales.

