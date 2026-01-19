Una mujer fue hallada sin vida el pasado jueves 15 de enero dentro de un colchón abandonado en la intersección de las avenidas Naranjal y Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres. La Policía Nacional identificó a la víctima como Jennifer Lisbeth, ciudadana ecuatoriana y madre de cuatro hijos. El caso es investigado por las autoridades.

La identificación se logró gracias a un tatuaje en uno de sus brazos, una corona acompañada del nombre “Ariel”, lo que permitió ubicar a su pareja. El hombre confirmó que se trataba de un tatuaje con su nombre y reconoció a la mujer como su conviviente.

Viajó a Perú por una presunta oferta laboral

Según relató su pareja, Jennifer Lisbeth viajó al Perú el pasado 11 de enero tras comunicarle que había conseguido una oportunidad laboral. El trayecto se realizó desde Guayas, en Ecuador, hacia Tumbes, y luego continuó en un vuelo con destino a Lima.

“No me dijo nada más. Solo que iba a trabajar allá porque le salió un empleo. Le dije que se cuide y luego perdí contacto”, declaró al programa Buenos Días Perú. De acuerdo con información difundida por el mismo medio, el registro del vuelo desde Tumbes al aeropuerto Jorge Chávez consigna únicamente un pasaje de ida, sin retorno programado.

La pareja señaló que se enteró del hallazgo a través de las noticias y recordó que ambos compartían tatuajes con sus nombres. El hombre, de oficio mecánico y con limitados recursos económicos, indicó que viajará a Lima para apoyar en las diligencias y realizar los trámites para recuperar los restos de su pareja.

Detienen a mototaxista vinculado al asesinato en San Martín de Porres

La Policía Nacional detuvo al mototaxista Darwin Cruz Vásquez (43) por su presunta participación en el traslado del cuerpo sin vida de la mujer en San Martín de Porres. El sujeto confesó que fue contratado por tres extranjeros —identificados como Alex, Dark y Adriana— para transportar el colchón a cambio de S/30, aunque aseguró haber recibido solo S/10.

Cruz sostuvo que desconocía que el colchón contenía un cadáver y que creyó estar trasladando un objeto a un basural en la zona de Huandoy. Sin embargo, tras enterarse del crimen, borró la placa de su mototaxi por temor, lo que permitió a la Policía rastrear el vehículo y dar con su paradero en Los Olivos.

Según la PNP, los tres extranjeros habrían participado directamente en el asesinato y estarían en fuga, por lo que se activaron coordinaciones en las fronteras de Tumbes y Tacna. La víctima aún no ha sido identificada y el caso continúa en investigación a cargo de la Depincri.

