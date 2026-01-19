HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

La víctima habría llegado al Perú el 11 de enero tras recibir una oferta laboral y fue identificada por la policía gracias a un tatuaje en el brazo con el nombre de su pareja.

Identifican a mujer halladas en San Martín de Porres por tatuaje en brazo
Identifican a mujer halladas en San Martín de Porres por tatuaje en brazo | Buenos Días Perú

Una mujer fue hallada sin vida el pasado jueves 15 de enero dentro de un colchón abandonado en la intersección de las avenidas Naranjal y Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres. La Policía Nacional identificó a la víctima como Jennifer Lisbeth, ciudadana ecuatoriana y madre de cuatro hijos. El caso es investigado por las autoridades.

La identificación se logró gracias a un tatuaje en uno de sus brazos, una corona acompañada del nombre “Ariel”, lo que permitió ubicar a su pareja. El hombre confirmó que se trataba de un tatuaje con su nombre y reconoció a la mujer como su conviviente.

TE RECOMENDAMOS

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

lr.pe

Viajó a Perú por una presunta oferta laboral

Según relató su pareja, Jennifer Lisbeth viajó al Perú el pasado 11 de enero tras comunicarle que había conseguido una oportunidad laboral. El trayecto se realizó desde Guayas, en Ecuador, hacia Tumbes, y luego continuó en un vuelo con destino a Lima.

“No me dijo nada más. Solo que iba a trabajar allá porque le salió un empleo. Le dije que se cuide y luego perdí contacto”, declaró al programa Buenos Días Perú. De acuerdo con información difundida por el mismo medio, el registro del vuelo desde Tumbes al aeropuerto Jorge Chávez consigna únicamente un pasaje de ida, sin retorno programado.

La pareja señaló que se enteró del hallazgo a través de las noticias y recordó que ambos compartían tatuajes con sus nombres. El hombre, de oficio mecánico y con limitados recursos económicos, indicó que viajará a Lima para apoyar en las diligencias y realizar los trámites para recuperar los restos de su pareja.

PUEDES VER: Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

lr.pe

Detienen a mototaxista vinculado al asesinato en San Martín de Porres

La Policía Nacional detuvo al mototaxista Darwin Cruz Vásquez (43) por su presunta participación en el traslado del cuerpo sin vida de la mujer en San Martín de Porres. El sujeto confesó que fue contratado por tres extranjeros —identificados como Alex, Dark y Adriana— para transportar el colchón a cambio de S/30, aunque aseguró haber recibido solo S/10.

Cruz sostuvo que desconocía que el colchón contenía un cadáver y que creyó estar trasladando un objeto a un basural en la zona de Huandoy. Sin embargo, tras enterarse del crimen, borró la placa de su mototaxi por temor, lo que permitió a la Policía rastrear el vehículo y dar con su paradero en Los Olivos.

Según la PNP, los tres extranjeros habrían participado directamente en el asesinato y estarían en fuga, por lo que se activaron coordinaciones en las fronteras de Tumbes y Tacna. La víctima aún no ha sido identificada y el caso continúa en investigación a cargo de la Depincri.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sujeto desata balacera y deja a dos menores y un adulto heridos en San Martín de Porres

Sujeto desata balacera y deja a dos menores y un adulto heridos en San Martín de Porres

LEER MÁS
Detienen a joven acusado de parricidio tras ataque a su madre en San Martín de Porres: escondió el arma en casa de su abuela

Detienen a joven acusado de parricidio tras ataque a su madre en San Martín de Porres: escondió el arma en casa de su abuela

LEER MÁS
Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

Detienen a mototaxista que trasladó el cuerpo sin vida de mujer dentro de colchón en SMP: le ofrecieron S/30

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ataque contra bus de Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo: hecho quedó registrado en video

Ataque contra bus de Armonía 10 de Walther Lozada en Trujillo: hecho quedó registrado en video

LEER MÁS
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

Peruana asesinada junto a futbolista en Ecuador es vinculada al lavado por operaciones de casi US$28 millones

LEER MÁS
Matrícula Digital 2026 colapsa: padres esperan hasta 4 horas para registrar a escolares en página del Minedu

Matrícula Digital 2026 colapsa: padres esperan hasta 4 horas para registrar a escolares en página del Minedu

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para HOY lunes 19 de enero

Sociedad

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para HOY lunes 19 de enero

Las 9 universidades de Perú que se encuentran entre las mejores 1.500 del mundo, según prestigioso ranking internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

Alcalde de Pachacámac es cuestionado por nombrar a joven que acompañaba a su casa como gerenta general

Cuatro partidos proponen Comisión de la Verdad y reparaciones civiles para víctimas de protestas contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025