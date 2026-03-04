HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Comas: voraz incendio en fábrica de colchones moviliza decenas de unidades de bomberos

El siniestro obligó a restringir el tránsito en la zona y a pedir a las viviendas aledañas cortar el suministro eléctrico por seguridad.

Un incendio de gran magnitud se desató la noche de este miércoles 4 de marzo en una fábrica de colchones ubicada en la intersección de la avenida Condorcanqui con San Carlos, en el distrito de Comas. La emergencia se mantiene activa mientras más de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú combaten el fuego.

Nota en desarrollo...

