Comas: voraz incendio en fábrica de colchones moviliza decenas de unidades de bomberos
El siniestro obligó a restringir el tránsito en la zona y a pedir a las viviendas aledañas cortar el suministro eléctrico por seguridad.
- Se disloca el hombro, pero Hospital Marino Molina de EsSalud en Comas le indica que regrese en 15 días: "Tengo que aguantar el dolor"
- Balacera en restaurante 'Punto y Sabor' de Comas deja a obrero herido mientras almorzaba
Un incendio de gran magnitud se desató la noche de este miércoles 4 de marzo en una fábrica de colchones ubicada en la intersección de la avenida Condorcanqui con San Carlos, en el distrito de Comas. La emergencia se mantiene activa mientras más de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú combaten el fuego.
Nota en desarrollo...
