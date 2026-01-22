HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Colombia le responde a Ecuador e impone arancel recíproco del 30% a 20 productos y suspende venta de energía

La disputa comercial entre los países sudamericanos inició el miércoles, cuando Daniel Noboa comunicó desde Davos, Suiza, la decisión de aplicar aranceles del 30% a productos colombianos a partir de febrero.

El gobierno de Gustavo Petro le responde a Ecuador mediante la imposición de un arancel recíproco del 30%.
El gobierno de Gustavo Petro le responde a Ecuador mediante la imposición de un arancel recíproco del 30%. | Foto: composición LR/AFP

Colombia anunció la implementación de un arancel del 30% sobre veinte productos ecuatorianos y la suspensión de las exportaciones de electricidad hacia su vecino del sur. La decisión se produce como respuesta a una medida similar adoptada por el gobierno de Noboa el miércoles 21 de enero.

"Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas", aseguró la ministra colombiana de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, en la cuenta de X de su institución.

lr.pe

Colombia responde a Ecuador con un arancel "proporcional, transitorio y revisable"

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia informó que el arancel del 30% podría ampliarse a más productos y que la medida busca restaurar el equilibrio de las condiciones de intercambio entre ambos países sudamericanos. Además, el gobierno de Gustavo Petro acusó a su vecino de alterar una relación basada en la cooperación, el diálogo y el respeto

Morales resaltó que la implementación del nuevo gravamen es "proporcional, transitorio y revisable". Su objetivo principal es aliviar los impactos económicos ocasionados por la decisión de Ecuador. No obstante, esta medida no significa un abandono del diálogo ni de la búsqueda de una solución negociada a través de los canales diplomáticos e institucionales.

Asimismo, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió una resolución que suspende las Transacciones Internacionales de Electricidad con su vecino del sur. La entidad señaló que la interrupción forma parte de una estrategia preventiva destinada a salvaguardar la soberanía y la seguridad energética. Según la cartera de Comercio, las exportaciones ecuatorianas de los productos mencionados al mercado 'cafetero' alcanzan cerca de US$250 millones.

lr.pe

Petro se pronuncia por los aranceles de Noboa

El presidente de Colombia utilizó su cuenta de X para contestar a su par ecuatoriano, quien anunció la implementación de un arancel del 30% a productos colombianos. Noboa justificó el gravamen por una insuficiente colaboración de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad en la región.

Petro respondió a Noboa tras anuncio de arancel del 30% a Colombia. Foto Gustavo Petro (X)

Petro respondió a Noboa tras anuncio de arancel del 30% a Colombia. Foto Gustavo Petro (X)

"Responderemos a las palabras expresadas hoy por el presidente Novoa de acuerdo con los principios de reciprocidad", sostuvo Petro. De hecho, el mandatario izquierdista subrayó las acciones que está tomando su gobierno en la frontera con Ecuador.

"Hemos incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador, hemos hecho centenares de combates y recuperado centenares de fusiles en la frontera. Combatimos a fondo el narcotráfico hacia el sur por mar, tierra y aire. Ya logramos varios centros de articulación de inteligencia en Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, Manaos, Brasil e inauguramos en Leticia, Amazonas, uno de los 16 radares modernos que licité. La colaboración con las fuerzas militares de Ecuador es estrecha.

